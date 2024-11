Nedturen fortsetter etter tirsdagens stygge kursfall

Ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.452,20 poeng, tilnærmet uforandret fra tirsdagens sluttnotering. Et fat nordsjøolje omsettes for 73,09 dollar, opp 0,4 prosent. Equinor stiger 1,0 prosent til 268,60 kroner, mens Aker BP stiger 0,6 prosent til 227,30 kroner.

Frontline faller hele 10,5 prosent til 186,70 kroner etter selskapets kvartalspresentasjon. Rederiet satt igjen med et overskudd på 60,5 millioner dollar etter tredje kvartal i et overraskende svakt tankmarked. Kvartalsutbyttet endte på 0,34 dollar pr. aksje, ned fra 0,62 dollar pr. aksje i første og andre kvartal.

Tirsdag falt Grieg Seafood 10,8 prosent etter at USAs påtroppende president Donald Trump varslet 25 prosent toll på varer fra Canada og Mexico. Onsdag faller aksjen ytterligere 1,3 prosent til 56,60 kroner etter selskapets kvartalspresentasjon. Ledelsen hadde allerede varslet om at tredje kvartal kom til å bli utfordrende, og tallene viste et negativt operasjonelt driftsresultat på gruppenivå på minus 175 millioner kroner.

Golden Ocean betaler utbytte for 15. kvartal på rad, etter å ha meldt om et kvartalsresultat på 56,4 millioner dollar, en dobling av overskuddet på samme tid i fjor. Aksjen faller 5,5 prosent til 115,70 kroner.

I tredje kvartal fikk Avance Gas et overskudd på 25,8 millioner dollar, sammenlignet med 30,1 millioner dollar i samme periode i fjor. Rederiet fortsetter imidlertid å pumpe ut utbytte. For tredje kvartal betales et utbytte på 3,58 dollar pr. aksje. Aksjen stiger 4,8 prosent til 109,00 kroner.

Dolphin Drilling fikk et EBITDA-resultat på minus 22,1 millioner dollar, mot et negativt resultat på 6,3 millioner i samme periode i fjor. Aksjen faller 13,5 prosent til 3,12 kroner.

Norsk Hydro , som onsdag avholder kapitalmarkedsdagen, melder at selskapet dropper satsingen på grønt hydrogen og batterier. I stedet lanserer selskapet et nytt forbedringsprogram som skal gi 6,5 milliarder kroner i forbedringer innen 2030. Aksjen faller 0,1 prosent til 71,10 kroner.

Tirsdag kveld meldte Belships at deres storeier, Egersund-reder og investor Frode Teigen, er åpen for å selge sin majoritetspost, seks år etter at han kom inn som storaksjonær.

– For selskapet er det «business as usual», sier Belships-sjef Lars Christian Skarsgård til Finansavisen. Aksjen faller 0,1 prosent til 17,16 kroner.