Equinor faller 0,2 prosent til 266,15 kroner, mens Aker BP faller 0,4 prosent til 226,10 kroner. Vår Energi svekkes 0,6 prosent til 36,18 kroner.

Opptur

Norse Atlantic har fredag lagt frem et underskudd for tredje kvartal, og melder også at toppsjef og gründer Bjørn Tore Larsen har spyttet inn 15 millioner dollar, tilsvarende ca. 165,8 millioner kroner. Aksjen stiger 2,7 prosent til 3,95 kroner.

Investeringen er gjort gjennom en rettet emisjon med et bruttoproveny på 96,4 millioner kroner, og et aksjonærlån på 69,4 millioner. Emisjonskursen er på 5,00 kroner, som tilsvarer en premie på cirka 30 prosent sammenlignet med gårsdagens sluttkurs på 3,85 kroner.

Onsdag kveld ble det kjent at storeier Arne Fredly og Arild Christoffersen har bedt om en ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive med mål om å få på plass et nytt styre og nye medlemmer i nominasjonskomiteen. Det sendte aksjen opp 3,5 prosent torsdag, og fredag stiger den ytterligere 4,9 prosent til 1,50 kroner.

– Fra 2016 til 2023 var det en kultur i KOA som ikke var bra, med en kostnadsbruk som ikke var dette selskapet verdig. Det gjaldt både generelt, på konsulenter og ikke minst ved hovedkontoret. Nå har KOA snart kuttet 400 millioner kroner i kostnader, og likevel produseres og leveres det varer som normalt, sier Christoffersen til Finansavisen.

Bloomberg melder fredag at Orklas indiske virksomhet kan bli børsnotert i Mumbai neste år. Verdsettelsen kan nå 2 milliarder dollar, tilsvarende 22,01 milliarder kroner. Orkla-aksjen stiger 1,1 prosent til 102,00 kroner.

I rødt

Pryme faller 27,5 prosent til 1,41 kroner og all-time low, etter at de torsdag meldte at de vil hente ytterligere 8-10 millioner euro i ny kapital så fort som praktisk mulig. Svakere produksjonsoppgang for Pryme One skal ha ført til lavere kontantstrømmer enn først ventet.

Elliptic Labs faller 7,2 prosent til 8,65 kroner etter å ha lagt frem tall for tredje kvartal. Det er ny all-time low for aksjekursen. Selskapet fortsetter veksten, men det er fremdeles langt frem til de 500 millionene selskapet skal nå «på mellomlang sikt.» Så langt i 2024 har Elliptic Labs sikret 84,3 millioner kroner i inntekter fra kundekontrakter, tilsvarende en vekst på 43 prosent.

Biofarma-selskapet Thor Medical har gått som en kule på børs de siste ukene, men fredag surner aksjen ned 9,6 prosent til 3,64 kroner på høyt volum.

Yara tilbyr sluttpakker til rundt 700 ansatte. Det innebærer å kutte 150 millioner dollar i faste kostnader og 150 millioner dollar i investeringer innen utgangen av 2025. Det tilsvarer samlet 3,3 milliarder kroner. Aksjen faller 1,0 prosent til 309,4 kroner.