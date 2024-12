– Jeg er fullstendig imot at det en gang så mektige US Steel skal kjøpes opp av et utenlandsk selskap, i dette tilfellet Nippon Steel fra Japan. Med en rekke skatteinsentiver og toller skal vi gjøre US Steel sterkt og stort igjen. Og det skal skje FORT! Som president, vil jeg blokkere denne avtalen, skriver Trump på Truth Social.

US Steel sliter økonomisk og sier de trenger avtalen med Nippon Steel for å sikre tilstrekkelig investering i stålverk i delstaten Pennsylvania. Dersom avtalen ikke går gjennom, hevder selskapet at de må stenge de aktuelle anleggene.

Bare dager etter valget i november sa Nippon Steel at de håpet å sluttføre avtalen før årsskiftet, mens Joe Biden fortsatt er president.

Biden har også sagt at han er imot avtalen og at det er «livsviktig» at US Steel forblir et amerikanskeid og -styrt selskap.

Avtalen er nå til vurdering i en komité ledet av finansminister Janet Yellen som vurderer utenlandske oppkjøp av amerikanske bedrifter.