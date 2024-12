Optimismen fortsatte på New York-børsen onsdag. Nasdaq-indeksen endte opp 1,3 prosent og står i 19.735,12 poeng, mens Dow Jones steg 0,7 prosent til 45.024,64 poeng. S&P 500 steg 0,6 prosent til 6.086,47 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var ved børsslutt på 4,18 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 0,2 prosent til 13,46.

Foot Locker

Onsdag la Foot Locker frem sin kvartalsrapport, samtidig som ledelsen kuttet guidingen for året. Skogiganten bommet på både topp- og bunnlinjen, og skylder på lavere etterspørsel og store kampanjer.

I tredje kvartal omsatte Foot Locker for 1,96 milliarder dollar og fikk et justert resultat på 0,33 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC var det ventet en omsetning på 2,01 milliarder dollar og et justert resultat på 0,41 dollar pr. aksje.

Aksjen stupte 9,0 prosent.

Tech-selskapet Salesforce steg 11,0 prosent til 367,9 dollar etter at de la frem sine kvartalstall som slo estimatene. De økte inntektene med 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til 9,44 milliarder dollar, mens det var ventet 9,34 milliarder. Guidingen for året ble ble også oppjustert. Goldman Sachs har økt kursmålet sitt på aksjen fra 360 til 400 dollar.

«Vi mener at Salesforce fortsatt er godt posisjonert til å være et av de mest strategiske selskapene i den skybaserte industrien og er på vei mot en omsetning på 50 milliarder dollar», skriver de i en analyse.

Chipprodusenten Marvell slo også konsensus-forventningene og endte opp hele 23,2 prosent. Storbanken Citi opprettholder kjøp og mener aksjen er den beste eksponeringen mot applikasjonsspesifikke integrerte kretser i 2025.

Blant tech-gigantene steg Apple 0,2 prosent, mens Microsoft styrket seg 1,4 prosent. Amazon og Nvidia steg henholdsvis 2,2 prosent og 3,5 prosent.

Meta beveget seg sidelengs, mens Tesla fortsatte den siste tids opptur og steg 1,9 prosent. Alphabet klatret 1,8 prosent.

Makro

Det ble skapt 146.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i november, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 150.000.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for oktober en vekst på 233.000 jobber, det høyeste antallet siden juli i fjor. Dette var også godt over forventningene på 115.000.