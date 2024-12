Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Asia

Børsene i Asia følger onsdagens solide tech-opptur på Wall Street.

Tech-sektoren i Japan og Kina leder an oppturen, og forventninger om veksttiltak fra Beijing og et sannsynlig rentekutt fra Fed styrker ifølge Bloomberg sentimentet. Traderne venter nå på detaljer fra det årlige økonomiske toppmøtet i Kina, hvor det er ventet en kartlegging av retningslinjene for 2025.

Shanghai Composite legger på seg 0,50 prosent, CSI 300 klatrer 0,61 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 1,29 prosent.

I Japan stiger Nikkei 1,28 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,00 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er torsdag morgen opp 0,37 prosent til 73,79 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,27 prosent til 70,48 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Wall Street steg fra start onsdag, men endte blandet ved stengetid. Dagens inflasjonstall ga aksjemarkedet et løft og aksjeinvestorene økte innsatsen igjen. Det var teknologiindeksen Nasdaq som ble dagens soleklare vinner.

Samleindeksen S&P 500 endte opp 0,8 prosent, mens industriindeksen Dow Jones endte ned 0,2 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 1,8 prosent.

Inflasjonstallene for november viste at årsveksten i kjerneinflasjonen (kjerne-CPI) holdt seg uendret på 3,3 prosent. I november nådde inflasjonsveksten 2,7 prosent, mot 2,6 prosent i oktober. Ifølge Trading Economics var dette i tråd med forventningene.

Tesla steg 5,9 prosent til 424,77 dollar, og klokket inn ny all-time high ved stengetid. Tesla-aksjen har steget over 65 prosent siden Trump sin valgseier i november.

Oslo Børs

Onsdagen på Oslo Børs var preget av oppgang, men mot stengetider flatet utviklingen seg ut, til tross for stigende oljepriser. Da Oslo Børs stengte hadde hovedindeksen steget 0,04 prosent til 1447,70 poeng.

Tirsdag meldte Aega at det hadde fått en henvendelse fra sin største aksjonær, Svend Egil Larsen, hvor en videre strategi for investeringsselskapet skisseres. Styret anser planen som realistisk og er et godt alternativ for videre drift for selskapet og aksjonærene. Aega-aksjen steg nest mest på børsen, med en oppgang på 22,1 prosent 0,48 kroner.

Hunter Group falt 11,1 prosent til 0,70 kroner etter at DNB Markets i en kundeoppdatering spådde at selskapet ville være tomme for penger om under fem måneder dersom ratene fortsetter å ligge rundt 25.000 dollar om dagen.

