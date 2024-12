Penny stock stiger på Selaco-optimisme

Et av Børsens aller minste selskaper målt i markedsverdi, Aega, stiger rundt 40 prosent torsdag, etter å ha vært opp 22 prosent dagen før.

Bakgrunnen er trolig optimisme blant retail-investorer om selskapets nye plan. Onsdag meldte selskapet at det har inngått en intensjonsavtale med største aksjonær, Svend Egil Larsen, om en ny investeringsstrategi.

Styret mener planen er realistisk og at den representerer et godt alternativ for videre drift av selskapet.

Mangedobling

For noen dager siden ble aksjen handles så lavt som 11 øre. Nå handles aksjen til rundt 64 øre. Markedsverdien av selskapet er på kun 16 millioner kroner.

«Vi har snakket sammen om å bruke Aega som et investeringsverktøy der vanlige folk kan være med på det proffene driver med, som for eksempel blokksalg, børsnoteringer, emisjoner og garantikonsortier», sa Svend Egil Larsen til Finansavisen.

Aksjetraderen eier gjennom investeringsselskapet Selaco 8,7 prosent av aksjene i Aega. Bak ham på aksjonærlisten er det Nordnet-kunder og mange småaksjonærer.

Til Finansavisen sa Svend Egil Larsen at planen er at selskapet skal bytte navn til Nordic Financials og at det skal gjøre investeringer som speiler hans egne investeringer på børs. Larsen har siden han var finansjournalist på begynnelsen av 2000-tallet bygget seg opp en liten formue på aksjehandel, som en aktiv investor.

Kan bli en realitet snart

Lille julaften skal det avholdes en ekstraordinær generalforsamling for å banke igjennom den nye strategien. Som nevnt skal Aega bytte navn til Nordic Financials, som selskapet het før det ble et solenergiselskap. Larsen var selv involvert i Nordic Financials den gang.

«Jeg håper at alle stemmer for å fortsette som et investeringsselskap. Alternativet er å legge det ned eller selge det til noen andre», sa Larsen.

«Forutsetningen for videre samarbeid er at sakene til den ekstraordinære generalforsamlingen som gjelder konvertibelt lån, nedsettelse av pålydende, fortrinnsrettsemisjon og navnebytte gjennomføres», het det fra styret.