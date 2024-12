Oslo Børs flatet ut mot stengetid og endte opp 0,06 prosent til 1.448,52 poeng.

Opp

Tirsdag meldte Aega at det hadde fått en henvendelse fra sin største aksjonær, Svend Egil Larsen, hvor en videre strategi for investeringsselskapet skisseres. Investorene svarte med å sende aksjen opp 22,1 prosent på onsdag. Nå skal selskapet endre navn til Nordic Financials og bli et rent investeringsselskap.

– Vanlige folk skal få være med proffene, sier Larsen til Finansavisen om planen.

Aega endte dagen opp 52,8 prosent til 0,72 kroner.

Subsea 7 har blitt tildelt en «betydelig» kontrakt, som tilsvarer en verdi på mellom 150 og 300 millioner dollar, for et subsea tieback-prosjekt i den amerikanske Mexicogolfen. Aksjen steg 2,9 prosent til 177,00 kroner torsdag.

Ned

Hunter Group lå lenge an til å bli dagens børstaper med en nedgang på over 20 prosent, men hentet seg noe inn mot stengetid og endte ned 16,5 prosent til 0,59 kroner.

Nedgangen kommer etter at DNB Markets spådde at selskapet vil gå tom for penger om mindre enn fem måneder.

Selskapet solgte sine siste tankskip i juni 2022, men i februar for snart ett år siden rykket selskapet på nytt inn i stortankmarkedet med et kobbel av kjente investorer på eiersiden.

Frontline falt 3,4 prosent til 155,80 kroner etter at Kepler Cheuvreux la frem en analyse der kursmålet blir halvert.

Kreftaksjen Thor Medical meldte onsdag ettermiddag at det vil hente 150 millioner kroner i en emisjon. Emisjonen ble betydelig overtegnet, og selskapet endte med å hente inn 157,5 millioner kroner til kurs 2,50. Aksjen endte ned 20,8 prosent til 2,78 kroner.

Pengene fra emisjonen skal i hovedsak gå til å finansiere egenkapitalandelen i AlphaOne, som er selskapets første kommersielle anlegg for produksjon av høykvalitets radioisotoper til kreftbehandling.

Bente Brocks vil gå av som fungerende finansdirektør i Arribatec, som vil kunngjøre arvtakeren i løpet av kort tid. Aksjen endte ned 10,5 prosent til 0,33 kroner.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (Brent spot) ble ved stengetid på Oslo Børs omsatt for 72,70 dollar, ned 1,2 prosent. Brent-oljen med levering i februar ligger ned 0,6 prosent til 73,09 dollar.

Børslokomotivet Equinor endte ned 1,8 prosent til 259,90 kroner, Aker BP ned 0,4 prosent til 223,20 kroner og Vår Energi ned 1,3 prosent til 34,65 kroner.