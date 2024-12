Torsdag kom det flere tegn på at inflasjonen i USA slettes ikke beveger seg mot målet på 2,0 prosent, men derimot er på vei opp. Fersk statistikk viser at den årlige produsentprisveksten i november lå på 3,0 prosent, mer enn noen gang siden februar i fjor og hele 0,4 prosentpoeng mer enn ventet. Dagen før ble det kjent at inflasjonen for husholdningene steg til 2,7 prosent. Tallene har hevet inflasjonsforventningene i obligasjonsmarkedet til 2,4 prosent i snitt over de neste fem årene, men traderne er overbevist om at Fed likevel kommer til å kutte styringsrenten med et kvart prosentpoeng neste onsdag.

At myndighetene bruker stadig mer penger de ikke har bidrar til at konsumprisveksten neppe vil avta med det første. I november var USAs offentlige forbruk 14 prosent høyere enn et år tidligere og dessuten en ny toppnotering for måneden. Dette bidro til et samlet budsjettunderskudd på rekordhøye 624 milliarder dollar for oktober og november. På forhånd hadde økonomene spådd lavere nivåer. Den hockeykølle-lignende utviklingen i renteutgifter er særlig urovekkende, men amerikanerne satser tilsynelatende på at Elon «Supermann» Musk redder landet.

Moderat inflasjon er typisk positivt for aksjer, men dersom resultatet er en overraskende stram pengepolitikk kan børsene likevel falle. Ved firetiden var de amerikanske børsindeksene følgelig ned med rundt 0,5 prosent, mens pilene pekte oppover i Europa, der sentralbanken senket styringsrenten med et kvart prosentpoeng.

Blant enkeltaksjene utmerket Warner Bros. Discovery seg, med en opptur på 14 prosent. Underholdningsgiganten skal ta «strukturelle grep» for å «synliggjøre verdier». I praksis blir konsernet delt i to, med en del fokusert på lavvekstsegmentet TV og den andre på strømmetjenester og filmstudioer, der utsiktene er langt lysere. Senere kan de to delene eventuelt få hver sin børsnotering.

For øvrig kåret Time påtroppende president Trump til «årets person». Han fikk også ringe New Yorks børsbjelle.