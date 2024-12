Wall Street i rødt: Tek-aksjene faller

(Saken oppdateres utover kvelden).

Torsdagens handel på New York-børsen startet i rødt, og i kveldstimene fortsetter nedgangen.

Slik ser det ut for de ledende indeksene på Wall Street i 20-tiden:

Samleindeksen S&P 500 er ned 0,3 prosent, mens industriindeksen Dow Jones er ned 0,4 prosent. Tek-indeksen Nasdaq faller 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,3 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, er opp 0,22 prosent til 13,61.

Dagens bevegelser

Etter gårsdagens tek-fest, har stemningen snudd torsdag. Etter at Tesla klokket inn ny all-time high ved stengetid i går, er aksjen nå ned 0,8 prosent. Nvidia er ned 0,9 prosent.

Mediakjempen Warner Bros stiger med 14,5 prosent, noe som setter aksjen på vei mot sin beste dag på over to år. Oppgangen kom etter at selskapet annonserte en restruktureringsplan om å skille kabel TV fra streaming og studio-virksomheten.

Makro

Nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 242.000 personer i forrige uke. Det er noe høyere enn ekspertene hadde ventet på forhånd, der konsensus ifølge Trading Economics var på 220.000 personer.

Samtidig ble produsentprisene i USA for november lagt frem, som viser at prisene steg 0,4 prosent fra måneden før. På årsbasis økte prisene 3,0 prosent. Konsensus lå på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,6 prosent på årsbasis.