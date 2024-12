Til tross for nytt omsetningsfall økte Elkjøp halvårsresultatet, ifølge DN.

Elektronikkgiganten omsatte for 21,9 milliarder kroner i Norden i perioden mai til oktober, noe som utgjør et fall på 1,4 prosent. Likevel har selskapet et bedre driftsresultat, som økte fra 160 til 251 millioner kroner.

– Det har vært en veldig krevende periode for Elkjøp, og nordisk handel generelt. Vi kunne grått over at makroøkonomien går imot oss og at renten er høy, men vi jobber med det vi kan kontrollere, og ser nå at vi tar markedsandeler, sa konsernsjef Fredrik Tønnesen til DN.

Rundt en tidel av arbeidsstokken i Norden ble kuttet i fjor. Elkjøp har nå rundt 10.000 ansatte i Norden.

Oppside

Elkjøp er eid av britiske Currys, som er børsnotert på London-børsen. Tidligere i høst snakket Finansavisen med investorer som mente at Currys store problem er at de britiske investorene ikke verdsetter Elkjøp Nordics. På spørsmål om Currys burde børsnotere Elkjøp, svarte analytiker Adam Tomlinson til Finansavisen:

– Med tanke på Elkjøps utvikling og hvor turbulent markedet har vært de siste årene, er fundamentet definitivt lagt for en solid gjenoppretting etter hvert som makrosituasjonen forbedrer seg. I tillegg er det mange trinnvise gevinster å hente fra innovasjonene som allerede er på vei. Betydelig vekst ligger foran oss, noe som vil generere fri kontantstrøm, slik selskapet allerede har vist tidligere. Å børsnotere selskapet nå vil ikke gi full verdi, ettersom det fortsatt er mye potensial som gjenstår.