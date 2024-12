Retningsløst på Wall Street: Halvlederaksje bykset 25 prosent på sterk AI-vekst

Nasdaq endte Luciadagen opp 0,11 prosent til 19.926,72. Dow Jones falt 0,20 prosent til 43.828,06 S&P 500 endte flatt på 6.051,08.

Dow Jones har dermed falt for syvende dag på rad. Man må tilbake til 2020 for å finne sist det skjedde, skriver CNBC.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,397 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1 prosent til 13,81

Importprisindeksen i USA økte med 0,1 prosent på månedsbasis i november. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 0,2 prosent.

«Selv om det har vært en god strøm av solide arbeidsmarkedstall, er Fed sensitive til ethvert tegn til svekkelse av arbeidsmarkedet. Et kutt fra den amerikanske sentralbanken er bredt forventet neste uke, og i går kunne både den europeiske sentralbanken og den sveitsiske by på rentekutt, sistnevnte med overraskende 50 basispunkter», skriver Handelsbanken i en rapport.

Det er fredag den 13., og ulykke spredde seg hos teknologikjempene. Fem av de syv Magnificent 7-aksjene endte ned fredag, ledet av Nvidia som ramlet 2,3 prosent. Meta endte ned 1,7 prosent. Microsoft stengte ned 0,5 prosent. Alphabet falt 1,2 prosent, mens Amazon gikk ned 0,7 prosent. Apple karret seg så vidt til en oppgang på 0,07 prosent.

Tesla ga imidlertid gass, og la på seg 4,3 prosent. Det skyldes trolig at kommende president Donald Trump vil skrote en lovgivning som krever rapportering av bilulykker. Tesla rapporterer klart flest ulykker til Trafikksikkerhetsmyndighetene (NHTSA), med 1.500 ulykker av totalt 2.700 siden rapporteringen startet i 2021.

Tesla-grunnlegger og Trump-støttespiller Elon Musk, samt interesseorganisasjonen Alliance for Automotive Innovation, som representerer de fleste bilprodusentene i USA, har begge uttrykt seg kritiske til ordningen de selv karakteriserer som «overdreven datainnsamling». NHTSA på sin side sier lovgivningen er essensiell for å evaluere sikkerheten til selvkjøringsteknologi.

Ellers steg halvlederselskapet Broadcom hele 24,4 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall som var bedre enn forventet. Ifølge CNBC meldte ledelsen at AI-inntektene har økt med 220 prosent det siste året. Selskapet har for første gang bikket 1.000 milliarder i markedsverdi.