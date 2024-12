Nvidia-korreksjon på grønn Wall Street

På New York-børsen leder Nasdaq veien mandag, med en oppgang på 1,28 prosent til 20.180,91. Dow Jones går tilbake 0,04 prosent til 43.810,98. S&P 500 stiger 0,52 prosent til 6.082,71.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,401 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,7 prosent til 14,33.

Denne uken er det et nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken, og Handelsbanken forventer at det blir meldt om et rentekutt på 25 basispunkter, til intervallet 4,25-4,50 prosent. Kuttforventningene tiltok etter den siste amerikanske arbeidsmarkedsrapporten.

«Selv om det er helt tydelige forventninger om at Fed vil komme til å kutte renten på onsdagens rentemøte, spekuleres det nå i større og større grad at kuttet kan bli av det haukete slaget, nemlig komme ifølge med signaler om at videre rentekutt er mindre sikkert enn tidligere», skriver DNB Markets i en rapport.

Aksjer

Fredag steg halvlederselskapet Broadcom over 24 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall som var bedre enn forventet, og passerte dermed en markedsverdi på én billion dollar for første gang i selskapets historie.

Ifølge CNBC meldte ledelsen at AI-inntektene har økt med 220 prosent det siste året. Mandag stiger aksjen ytterligere 11,3 prosent.

Flere teknologiaksjer starter uka med et brak. Av de store Magnificent 7-selskapene leder Tesla an med en akselerasjon på 5,2 prosent. Alphabet viser også styrke, og stiger 4,5 prosent. Apple stiger 1,2 prosent, Microsoft er opp 0,5 prosent, Meta er opp 1,3 prosent og Amazon er opp 1,9 prosent.

Det går andre vei for den dominerende chipprodusenten Nvidia. Selskapet har vært en vinner på børsen de seneste 24 månedene, og bare i år er aksjen opp 165 prosent.

Desember har imidlertid vært tiden for å ta gevinst, og så langt denne måneden er nedgangen på 5 prosent. Mandag faller aksjen 2,1 prosent, noe som sender aksjen i korreksjonsmodus. Aksjen er ned rundt 12 prosent fra toppen i tidlig november.