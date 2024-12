Stockholmskvinnen har tittelen direktør for markedsstrategier i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet. Det vil si at hun er sjef for porteføljeforvaltning av statsobligasjoner og markedseksponeringen i aksjer, verdipapirutlån og verdipapirhandel. Ifølge Oljefondet selv betyr dette, litt tabloid sagt, at Norberg har ansvaret for over 75 prosent av fondet i Norges lukrative pengebinge.