New York-børsen faller – frykten øker

Oppdatert klokken 21:00

De toneangivende indeksene på New York børsen er i rødt mandag ettermiddag. Nasdaq-indeksen faller 0,6 prosent. Dow Jones faller 0,6 prosent, mens S&P 500 faller med 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,55 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,1 prosent til 16,6.

«Oppmerksomheten ser i øyeblikket hovedsakelig ut til å være rettet mot utviklingen i de amerikanske rentene og risikoen for enda mer utfordrende globale handelsbetingelser i løpet av det kommende året», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Boeing

Boeing-aksjen falt 4,1 prosent i åpningsminuttene etter at den sørkoreanske regjeringen beordret en inspeksjon av alle B737-800-fly etter helgens dødsulykke med et Jeju Air-fly.

Aksjen har hentet seg noe inn igjen og er nå ned 1,9 prosent.

Alle ombord, med unntak av to som er reddet ut i live, var antatt å være omkommet etter at et flyet med 181 personer kjørte av rullebanen og tok fyr i Sør-Korea søndag.

Donald Trump

Året går mot slutten, og det er nå kun tre uker til Donald Trump flytter inn i Det hvite hus.

«Trump kan potensielt bidra til børsoppgang i 2025 gjennom skattekutt, reguleringslettelser og handelspolitikk som styrker innenlandske bedrifter, noe som kan øke investorers tillit og selskapenes lønnsomhet. Samtidig kan handelskonflikter, politisk usikkerhet og økende statsgjeld dempe denne effekten ved å skape volatilitet og redusert trygghet i markedene», skriver Roger Berntsen i en kommentar fra Nordnet.

Makro

Den amerikanske innkjøpsindeksen Chicago PMI endte på 36,9 i desember, godt under forventningene på 42,5.