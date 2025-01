Den amerikanske 10-årsrenten steg fra 3,866 prosent på årets siste dag i 2023 til 4,573 prosent på årets siste dag i 2024.

Vinnere og tapere på årets siste dag

Det ble nedgang for 9 av de 10 mest omsatte aksjene tirsdag, og mens Berkshire Hathaway endte opp 0,4 prosent falt alle de Magnificent 7-aksjene.

10 PÅ TOPP: Det ble et godt børsår for de største selskapene på børsene i New York i 2024. Kilde: Tradingsview.com

Elon Musk fikk se Tesla falle hele 3,3 prosent på årets siste dag, men for året ble det likevel en oppgang på 62,5 prosent.

Apple falt 0,7 prosent tirsdag, men etter en oppgang på 30,1 prosent i 2023 gikk selskapet likevel ut av året med den høyeste børsverdien. Etter å ha snust på en børsverdi på 4.000 milliarder dollar den 26. desember, endte techgiganten året med en verdi på knappe 3.800 milliarder dollar.

Nvidia og Super Micro Computer var blant de store teknologiaksjene som falt 1-2 prosent. De to produserer henholdsvis halvledere og servere for kunstig intelligens-systemer, men deres avkastning i 2024 har vært svært forskjellig. Nvidia-kursen har steget med 179 prosent, mens Super Micro Computer bare har fått et løft på 7 prosent.

Les også Dette er Nvidias nye satsing Nvidia har hatt en himmelferd på børs drevet av knallsterk AI-etterspørsel. Nå lanserer de snart sitt neste satseområde – humanoide roboter.

Blant enkeltaksjene var Sangamo Therapeutics den største taperen. Aksjekursen stupte 56 prosent, etter at Pfizer kansellerte avtalen med selskapet om sammen å utvikle et geneterapimedikament mot blødersykdom. Dette innebærer at den kommersielle lanseringen av produktet trolig blir betydelig utsatt. Sangamo eier rettighetene til legemiddelet, og aksjen er fremdeles 88 prosent høyere enn for et år siden.

Paradoksalt er en langt mer «kjedelig» aksje, United Airlines, blant de fem i S&P 500-indeksen som har gitt best avkastning i 2024. Oppgangen var på nesten 140 prosent. Det amerikanske flyselskapet la i høst frem knallsterke tall for tredje kvartal, og deretter fulgte meglerhusene opp med en mengde oppgraderinger av både kursmål og inntjeningsestimater. På tampen av året er det imidlertid vanlig for mange investorer å sikre sine gevinster, og tirsdag kveld var flyaksjen ned med mer enn 1 prosent.

Les også Ser 94 prosent nedside – venter dårlige Tesla-tall til uken Før Tesla deler hvor mange biler de leverte i fjerde kvartal, har den største Tesla-pessimisten besøkt en stor forhandler og tror det kan komme en smell.

Verisign-kursen var derimot 1 prosent høyere tirsdag, etter at det ble kjent at Buffett-konglomeratet Berkshire Hathaway nylig kjøpte flere aksjer i IT-konsernet. I alt ble det kjøpt 76.487 aksjer for relativt beskjedne 15,6 millioner dollar. Transaksjonen øker Berkshires eierandel til 13,8 prosent. Buffett har vært investor i VeriSign helt siden 2013.

For Moderna har utviklingen vært den stikk motsatte, og legemiddelselskapets aksjekurs fikk et løft på rundt 6 prosent helt på tampen av året. Nesten to tredeler av børsverdien forduftet i 2024, idet ledelsen flere ganger presenterte skuffende kvartalsrapporter. Moderna tjente rått på coronapandemien, men har siden slitt med å utvikle produkter som passer bedre i dagens miljø.

Les også 2024: Et middelmådig børsår Selv norske investorer fokuserer mest på S&P 500s utvikling i 2024. Imidlertid gjorde bare noen få internasjonale børsindekser det bra.

Vinnerlisten inkluderte Marathon Petroleum og Occidental Petroleum, som dro nytte av at oljeprisen la på seg rundt 1 prosent. Her ble kursoppgangen på 2-3 prosent. De to oljeprodusentene er likevel ned med henholdsvis 8 og 18 prosent på et år.

Fortsatt eufori?

For øvrig er det fremdeles tegn på eufori i det amerikanske aksjemarkedet. Samtlige av de 16 største meglerhusene venter ytterligere oppgang i 2025, etter to år med avkastning milelangt over det historiske snittet. Det mest pessimistiske, sveitsiske UBS, tror S&P 500-indeksen vil ende opp på 6400 om et års tid, noe som innebærer en oppgang på rundt 500 punkter fra dagens nivå. Oppenheimer opererer derimot med et kursmål på hele 7100.

Avkastningsintervallet ligger dermed på 7 til 19 prosent. At meglerhusene venter børsoppgang er imidlertid normalen, heller enn untaket, og dessuten har USA-børsen bare falt i 13 av de seneste 50 årene.