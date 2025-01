OL-vinner fikk napp hos Benn Eidissen

Gullvinneren fra OL i Paris i mangekamp – Markus Rooth (23) – har signert en sponsoravtale med Eidissen Consult Holding og AH Gruppen. De nordnorske selskapene tok kontakt med Markus Rooth rett etter at OL-gullet var i havn. Nå er avtalen i boks.

– Espen og Markus snakket med Benn Eidissen på vei tilbake fra stadion etter at Markus vant mangekampen i Paris. De mente at Markus var en perfekt samarbeidspartner. Siden har vi holdt kontakten, og på bursdagen til Markus, 22. desember, ble avtalen undertegnet, sier Mette Rooth i en pressemelding.

Mens Eidissen Consult Holding har base i Bodø, så har AH Gruppen sitt hovedsete på Andenes. Sponsoravtalen er med disse to selskapene, men det er muligheter for at Markus Rooth skal markedsføre en merkevare i form av et sunt næringsprodukt etter hvert.

Avtalen er gjort med Markus Rooths eget selskap; Multikunstner.

Fire år

Avtalen mellom Markus Rooth og selskapene Eidissen Consult Holding og AH Gruppen strekker seg over fire år – og inkluderer OL-sesongen i 2028.

Og det er høye forventninger til samarbeidet mellom Markus Rooth og Eidissen Consult Holding, samt AH Gruppen.