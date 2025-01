Rekordsalg for BYD

Kinesiske BYD avsluttet året med et kraftig salgshopp, noe som førte til totalt 4,25 millioner solgte personbiler i fjor, skriver Bloomberg.

Bilprodusenten fra Shenzhen, som sluttet å produsere fossilbiler i 2022, satte ny månedsrekord i desember, drevet av subsidier og ekstra insentiver til kjøpere.

I desember solgte BYD 509.440 plug-in-hybrider og helelektriske personbiler, opplyste selskapet onsdag. Dette tallet inkluderer 207.734 elbiler, noe som bringer det årlige salget av batteridrevne biler opp til 1,76 millioner. Det totale årlige salget økte med 41 prosent fra året før.

Spiser innpå Tesla

BYDs fremvekst som et av verdens bestselgende bilmerker står i sterk kontrast til utfordringene flere etablerte bilprodusenter som Nissan, Volkswagen og Stellantis står overfor. Vestlige bilmerker opplever synkende salg i Kina og sliter med overgangen til elbiler.

Tesla skal offentliggjøre sine salgstall for fjerde kvartal senere denne uken. Selskapet må levere minst 515.000 elbiler i løpet av årets siste tre måneder for å oppfylle sitt mål om en marginal vekst i årlig salg på 1,81 millioner biler.

Dette ville i så fall være en kvartalsrekord for Tesla. Analytikere forventer 510.400 leveranser, noe som er like under Teslas mål.



BYD har ligget bak Tesla i kvartalssalg gjennom året. Ved utgangen av tredje kvartal hadde BYD solgt 1,16 millioner elbiler, 124.100 færre enn Tesla. Likevel har BYD hatt et kraftig oppsving i årets siste kvartal, noe som har redusert avstanden til den amerikanske rivalen.