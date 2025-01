Oppdatert klokken 21:30

De toneangivende indeksene på New York børsen er i rødt torsdag ettermiddag. Nasdaq-indeksen faller 0,2 prosent. Dow Jones faller 0,3 prosent, mens S&P 500 faller med 0,2 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 faller 0,1 prosent til 2.228 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,6 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,3 prosent til 17,93.

Dollaren styrker seg bredt mot euro, det britiske pundet, kinesiske renminbi og japanske yuan. Samtidig styrker den norske kronen seg med 0,3 prosent mot dollaren, til 11,40 kroner per dollar.

Tesla

Tesla-aksjen faller 5,9 prosent på Wall Street torsdag. Det skjer etter at selskapet har gått ut med oppdaterte salgstall. Ifølge CNBC produserte Tesla 459.445 biler, mens selskapet leverte 495.570 kjøretøy. På forhånd var det ventet at selskapet skulle selge 512.277, ifølge Bloomberg. Det er verdt å merke seg at Tesla nå opplever en årlig nedgang i antall leverte biler.

Halvledergiganten Nvidia stiger 2,6 prosent.

Makro

Nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag viser at 211.000 personer søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 28. desember. På forhånd var det ventet 222.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing jobless claims – var 1.844.000 pr. 21. desember. Her lå konsensus på 1.890.000.

«Oppmerksomheten er mer rettet mot antall personer som blir gående som dagpengemottakere, som har steget. Dette innebærer at de som mister jobben også blir gående lengre som stønadsmottakere. Igjen er dette et uttrykk for en underliggende svekkelse av arbeidsmarkedet. Riktignok har Powell nylig uttrykt at det amerikanske arbeidsmarkedet forblir solid, og at den pågående avkjølingen ikke er alarmerende», skriver Handelsbanken i en rapport.