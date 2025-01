Oppdatert klokken 21:00

De toneangivende indeksene på New York børsen er i grønt mandag ettermiddag. Nasdaq-indeksen stiger 0,8 prosent. Dow Jones er flat, mens S&P 500 er opp med 0,4 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 stiger 0,4 prosent til 2.276 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,6 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,4 prosent til 16,35.

Fredag i forrige uke steg Nvidia-aksjen 4,5 prosent, og kort tid etter at mandagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 3,5 prosent. I løpet av 2024 steg Nvidia-aksjen hele 171 prosent.

– 2025 blir et år som blir preget av at vi får en ny president i USA. Det er vanskelig å være sikker på hva Donald Trump kommer til å si, og ikke minst hva han vil gjøre, noe som ikke nødvendigvis er det samme, sier Paul Harper, strateg i DNB Markets, til Finansavisen.

Makro

2025 er godt i gang, og denne uken kommer det flere nøkkeltall fra USA. Onsdag kommer ADP-tallene, som er en månedlig oversikt over sysselsettingsveksten i privat sektor. Handelsbanken understreker at rapporten er en tidlig indikator på jobbsituasjonen i USA, og gir markedet et foreløpig inntrykk av hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg før de offisielle payrolls-tallene.

«Høydepunktet kommer fredag med nonfarm payrolls. Vi husker at november-rapporten viste en økning i payrolls på 227.000. Samtidig steg arbeidsledigheten uventet til 4,2 prosent», skriver Handelsbanken. Desember-rapporten er ventet å vise en vekst på 153.000, mens det er ventet at arbeidsledigheten holder seg uendret.