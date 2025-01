Boken Landet som ble for rikt har fått mye oppmerksomhet for problemene knyttet til velferdsstaten, som Martin Bech Holte løfter frem. Blant annet stoler vi i stor grad på at staten skal finansiere våre eldre dager.

Finansavisen møtte Ferd-eier Johan H. Andresen på NHOs årskonferanse og spurte ham ut om bokens temaer.

Blant annet påpeker Andresen at nordmenn har et høyt forbruk på hytter og ferier, og sparer i eiendom, men han tipser om at det også kan være lurt å også ha annen sparing.