Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq og S&P 500 falt 0,2 prosent mens Dow Jones er ned 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,71 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,2 prosent til 18,74.

«Aksjer fikk gjennomgå i går etter spekulasjoner om at Fed ikke vil kutte renten før i juli på grunn av inflasjonsrisiko», skriver Handelsbanken i en rapport.

Tirsdag stupte Nvidia over seks prosent. Kort tid etter at onsdagens handel tok til stiger aksjen 1,5 prosent.

Makro

Det ble skapt 122.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i desember, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Dette er det laveste antallet siden august. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 140.000.

Førstkommende fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for desember, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Onsdagens jobless claims-tall viser 201.000 førstegangssøkende til ledighetstrygd i uken som ble avsluttet med 4. januar. Konsensus i forkant var på 218.000, etter en oppføring på 211.000 uken før.