Børstaper fikk ende mer juling

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,2 prosent før den sluttet på 1.466,56 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,26 dollar, opp 0,3 prosent. Equinor falt 1,3 prosent til 288,60 kroner, mens Aker BP gikk opp 0,2 prosent til 243,30 kroner.

SpareBank 1 Markets kuttet tirsdag kveld sitt kursmål på REC Silicon fra 3,00 til 0,50 kroner etter kanselleringen av leveranseavtalen for polysilisium og stans av produksjonen ved Moses Lake. Meglerhuset gjentar salgsanbefalingen, og understreker at det er vanskelig å se for seg et scenario med positiv kontantstrøm i årene fremover. Aksjen stupte 21,5 prosent til 1,18 kroner.

SalMar meldte tirsdag kveld om et slaktevolum i fjerde kvartal som var langt under forventningene, noe som sendte aksjen ned 2,6 prosent til 527,00 kroner i onsdagens handel. Laksegiganten slaktet i perioden 73.800 tonn laks.

Vow Green Metals gikk opp 50,3 prosent til 1,10 kroner etter signering av en avtale med den finske stålprodusenten Outukumpu, som sikrer resten av volumene fra Vow Green Metals-fabrikken på Hønefoss.

John Fredriksens Frontline falt 0,2 prosent til 177,65 kroner, etter å ha steget 7,4 prosent tirsdag. Oppgangen kom i kjølvannet av at USA skal ha svartelistet Kinas største rederi.

– Hvis det er «hold» i dette, og det blir gjennomført, kan det få en betydelig positiv innvirkning på ratene, sier analytiker Axel Styrman i Kepler Cheuvreux til Finansavisen.

– Nel er egentlig i en ganske stor krise nå på grunn av den svake ordrereserven. Selskapet er derfor avhengig at det skjer noe ganske raskt i USA, sier Nordea-analytiker Andreas Nibe Nygård til Finansavisen. Onsdag falt aksjen 9,6 prosent til 2,87 kroner.

XXL ble tirsdagens vinner med en kursoppgang på hele 29,4 prosent. Onsdag klatret aksjen ytterligere 35,8 prosent til 19,33 kroner. Oppgangen kommer etter at selskapet mandag kveld meldte at emisjonen på 600 millioner kroner er fulltegnet. Emisjonskursen var på 10 kroner. Pengene skal blant annet brukes til å nedbetale et brolån på 200 millioner kroner.

Kongsberg Gruppen steg 4,1 prosent til 1.308,00 kroner. USAs påtroppende president, Donald Trump, meldte tirsdag at Nato-landene bør øke forsvarsbudsjettene til fem prosent av BNP.

EAM Solar har blitt dømt til å betale 5,8 millioner euro etter rettssaken mot UBI Banca, nå Intesa Sanpaolo. Aksjen stupte 56,7 prosent til 0,07 kroner.