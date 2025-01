Nye reguleringer sender Nvidia rett ned

Klokken 21 norsk tid er den brede S&P 500-indeksen ned 0,01 prosent til 5.826,42. Industritunge Dow Jones stiger 0,69 prosent til 42.230,79 og teknologiindeksen Nasdaq faller 0,66 prosent til 19.033,94.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,803 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,7 prosent til 19,21.

«Inflasjonspresset balanserer nå på relativt høye nivåer, og det er sannsynlig at dette blir en av de første store utfordringene den nye presidenten (Trump) må adressere når han overtar», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Nvidia får mer juling på Wall Street

Fredag falt børsraketten Nvidia tre prosent på New York-børsen. Mandag faller Nvidia og andre chip-aksjer etter at Biden-administrasjonen kunngjorde nye restriksjoner på eksport av AI-chips.

Nvidia faller 2,6 prosent, mens Micron Technology faller 4,5 prosent.

Samtidig er det verdt å merke seg at Nvidia stupte over seks prosent onsdag i forrige uke.

Apple og Meta faller omlag 1,3 og 1,5 prosent, mens Microsoft og Alphabet faller henholdsvis 0,6 og 0,7 prosent

Moderna-aksjen faller i underkant av 20 prosent mandag etter at vaksineprodusenten nedjusterte salgsestimatene for resten av året med rundt én milliard dollar. Selskapet forventer at mesteparten av inntektene vil komme i andre halvdel av året.

Klesmerket Abercrombie & Fitch stuper 17,5 prosent etter at kleskjeden delte skuffende prognoser for fjerde kvartal.

Makro

Makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken mener fredagens sterke jobbrapport understøtter en pause i rentekuttene.

«Fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA var overraskende sterk med en sysselsettingsvekst som økte uventet til 256.000. Det er den største veksten på ni måneder. I tillegg falt arbeidsledigheten til 4,1 prosent. Tallene bekrefter at arbeidsmarkedet i USA er solid og støtter uttalelsene til flere Fed-medlemmer om en forsiktig tilnærming til videre rentekutt», skriver Alsvik i en oppdatering.

6. januar priset markedet inn kun 16 prosent sannsynlighet for at Federal Reserve vil la hele 2025 gå uten at det gjøres noen rentekutt, ifølge CME FedWatch. Siden da har sannsynligheten for null kutt i 2025 steget til 34 prosent.