Fredriksens Frontline suser videre på Oslo Børs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.483,46 poeng, opp 0,4 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 80,09 dollar, opp 0,2 prosent. Equinor faller 1,0 prosent til 287,80 kroner, mens Aker BP faller 0,1 prosent til 255,10 kroner.

Oppturen fortsetter for John Fredriksens Frontline , som stiger 3,0 prosent til 212,60 kroner i onsdagens handel. Stortankratene er på full fart mot 50.000 dollar dagen etter at ratene var nede i rundt 25.000 dollar dagen før årsskiftet.

– OFAC-annonseringen fra fredag i forrige uke har i praksis gjort over 100 tankskip ubrukelige. Det vi ser nå er at disse skipene faktisk dropper anker og blir liggende. Da blir VLCC-markedet raskt utsolgt, sier Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen til Finansavisen.

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners melder om lavere rater i desember, noe som sender aksjen ned 3,5 prosent til 106,20 kroner. Gjennomsnittlig bruttorate i desember var 96,80 dollar pr. millioner kubikkmeter, 4,6 prosent lavere enn snittraten i tredje kvartal.

ABG Sundal Collier nedgraderer Hafnia fra kjøp til hold, og kutter samtidig kursmålet fra 108 til 74 kroner. Aksjen faller 2,6 prosent til 67,35 kroner.

10. januar solgte storeier Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom aksjer i Rana Gruber for 70 millioner kroner til en kurs på 71,00 kroner pr. aksje. Tirsdag ble det kjent at kjendisinvestorene Espen Westeren, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly benyttet muligheten til å kjøpe . Onsdagens bjellesauoversikt viser imidlertid at Spetalen allerede har solgt mesteparten av aksjene. Aksjen stiger 1,3 prosent til 71,90 kroner.

Mandag krakket Nel etter en melding om at selskapet stanser produksjonen på Herøya midlertidig, og tirsdag endte aksjen opp åtte prosent. SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss spår Nel-aksjen ned nesten 80 prosent.

– Det er skapt et inntrykk av at Nel er markedsleder, men slik vi oppfatter det er deres markedsandel på under fem prosent. Det er dessuten fullt mulig at markedsandelen er enda mindre etter nedstengningen på Herøya, sier Næss til Finansavisen. Onsdag faller aksjen ytterligere 3,3 prosent til 2,19 kroner.

Øverst på omsetningslisten finner vi Envipco Holding, som faller 2,3 prosent til 64,50 kroner. Tirsdag kveld ble det meldt at to medlemmer av Bouri-familien har sikret seg 7,9 millioner aksjer i selskapet til en kurs på 62 kroner stykket. Det tilsvarer rundt 13,8 prosent av aksjene i selskapet.

Jaan Ivar Semlitsch gir seg som konsernsjef i Komplett, noe som sender aksjen ned 7,1 prosent til 8,10 kroner. Han skal starte som adm. direktør i Apotek1 Gruppen.

Norwegian faller 1,3 prosent til 10,11 kroner. Barclays nedgraderer nå aksjen fra kjøp til hold, og kutter samtidig kursmålet på flyaksjen fra 15,75 til 12,00 kroner.