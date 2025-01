Bankaksjer stiger på rød Wall Street

Etter noen timers handel på New York-børsen står samtlige av de toneangivende indeksene i rødt. Nasdaq-indeksen er ned 0,4 prosent og står i 19.435,35 poeng, mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 43.194,64 poeng. S&P 500 er marginalt i rødt med en nedgang til 5.949,49 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,66 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,4 prosent til 15,89.

Rødt for teknologiaksjene

Flere av teknologiaksjene som gjerne omtales som magnificent 7 og som var sterke bidragsytere til den amerikanske børsens utvikling i fjor står i dag i rødt. Tesla er ned 4,1 prosent til 410,72 dollar per aksje. Apple har også en ganske svak utvikling med nedgang på 3,72 prosent til 229,03 dollar aksjen. Amazon og Nvidia har på sin side en noe bedre utvikling, men fortsatt i rødt med nedgang på henholdsvis 1,0 og 1,5 prosent til 221,05 og 134,25 dollar per aksje.

Morgan Stanley

Torsdag formiddag presenterte Morgan Stanley sine kvartalstall, noe som markedet belønner med å sende aksjen opp 2,4 prosent til 133,71 dollar per aksje. I fjerde kvartal omsatte finansgiganten for 16,22 milliarder dollar og fikk et resultat pr. aksje på 2,22 dollar, godt over markedets forventninger om en omsetning på 15,03 milliarder dollar og et resultat på 1,70 dollar pr. aksje.

Makro

Omsetningen i detaljhandelen i USA i desember rapporteres til 729,2 milliarder dollar, en vekst på 0,4 prosent fra måneden før og 3,9 prosent på årsbasis. I forkant var det ventet en økning på 0,6 prosent på månedsbasis.

Jobless claims-tallene fra USAs arbeidsdepartement viser at 217.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 11. januar, en økning på 14.000 fra uken før, da antallet var 203.000 – det laveste på 11 måneder. Ifølge Trading Economics var det ventet en økning til 210.000.

Beige Book

Onsdag kveld ble stemningsindikatoren «Beige Book» publisert i USA.

«Rapporten viser til svak til moderat vekst ved årsskiftet støttet av sterkt høytidssalg. Bedriftene var mer optimistiske enn pessimistiske med tanke på utsiktene for 2025, selv om flere uttrykte bekymring for den potensielle effekten av endringer i innvandring og tollpolitikk», skriver Handelsbanken i en oppdatering.