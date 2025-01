SISTE TILVEKST: «Utopia of the Seas» ble ferdigstilt ved skipsverftet Chantiers de'l Atlantique i Frankrike i fjor sommer og er i dag det nyeste skipet i Royal Caribbeans flåte. Det inngår en serie på seks noenlunde tilsvarende søsterskip. I august 2025 får rederiet levert nok et nybygg; «Star of the Seas». Foto: Bernard Biger

