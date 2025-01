Oslo Børs lå lenge an til en helt flat børsdag, men snudde ned mot stengetid til en nedgang på 0,16 prosent til 1.491,21 poeng.

Dagens bevegelser

Cavendish Hydrogen endte opp 12,7 prosent til 8,00 kroner. Torsdag ble det kjent at aktivistinvestor Lavrans Grjotheim selger seg ut av selskapet og vil gå av som styreleder, få uker etter aktivistopprøret i selskapet.

I tillegg har hydrogenselskapet Nel valgt å kjøpe 4,9 prosent av aksjene i Cavendish «for å støtte selskapet strategisk for dets langsiktige suksess».

Kryptobørsen NBX endte dagen med en oppgang på 4,0 prosent til 0,34 kroner. Bitcoin har i dag steget til ny all-time high , og i helgen lanserte Donald Trump sin egen memecoin, som i helgen steg voldsomt.

I kveld innsettes for øvrig Donald Trump som ny president i USA. Det er ventet at han på sin første dag skal signere mer enn 50 presidentordrer. Trump kan gi bankfest, skriver Delphi-forvalter Ivar Harstveit i en kommentar.

Hexagon Composites meldte i morgentimene mandag at datterselskapet Hexagon Digital Wave har inngått en langsiktig avtale med Certarus, som strekker seg fra nå og til desember 2027.

Før helgen spådde ny analytiker Hexagon rett opp, og aksjen er nå en av de største analytikerfavorittene på Oslo Børs. Aksjen steg 2,8 prosent til 42,60 kroner i løpet av dagen.

REC Silicon klatret 11,8 prosent til 1,40 kroner mandag, men er siden årsskiftet fremdeles ned over 60 prosent. Aksjen kollapset for knappe to uker siden, etter kanselleringen av leveranseavtalen for polysilisium og stans av produksjonen ved Moses Lake.

John Fredriksens tankrederi Frontline endte dagen ned 1,0 prosent til 197,00 kroner. Siden nyttår er aksjen opp 26 prosent.

Frontline-shortere går imidlertid helt bananas, og gir ikke opp Frontline selv om aksjen har steget kraftig. Nå er 10 prosent av aksjene shortet, tilsvarende et veddemål på over 4 milliarder kroner.

Hafnia falt 6,1 prosent til 58,85 kroner uten noen konkrete nyheter, og var en av dagens mest omsatte aksjer.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ligger et fat nordsjøolje (Brent spot) ned 0,3 prosent til 79,74 dollar. Brent-oljen med levering i mars omsettes for 79,78 dollar, ned 1,2 prosent.

Oljeinvestorene venter ifølge TDN Direkt at Donald Trump vil lette på restriksjonene mot Russlands energisektor i bytte mot å få en slutt på Ukraina-krigen.

I tillegg er det ventet at Trump vil komme med en rekke politiske kunngjøringer i løpet av de første timene som president, inkludert å få avsluttet et moratorium på amerikanske eksportlisenser for flytende naturgass.

«Det er en god del usikkerhet på tvers av markedene denne uken gitt innsettelsen av president Trump og en rekke presidentordrer han angivelig planlegger å signere», skriver ING-analytikere i et notat, ifølge nyhetsbyrået.

Børslokomotivet Equinor endte ned 1,5 prosent til 281,45 kroner, Aker BP falt 1,7 prosent til 252,20 kroner og Vår Energi ned 1,3 prosent til 37,75 kroner.