Oslo Børs falt: Analysehus ser dobling – aksjen rett opp

Saken oppdateres.

Oljeprisen og Oslo Børs falt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.485,35, en nedgang på 0,4 prosent.

Mars-kontrakten for nordsjøoljen er ned 1,3 prosent til 79,11 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen faller 1,0 prosent til 75,78 dollar. President Donald Trump erklærte mandag nasjonal energikrisetilstand i USA, og maner til mer oljeboring.

– Trump sender veldig sterke signaler med planene for USAs energipolitikk, sa sjeføkonom i Kyrre M. Knudsen.

Equinor falt 2,3 prosent til 275,10 kroner. Det skjer samtidig som den danske havvindkjempen Ørsted, hvor Equinor eier 10 prosent, raseres på børs etter nedskrivninger på over 12 milliarder danske kroner.

Oljegiganten kjøpte aksjene til en snittpris på 398,50 danske kroner i løpet av fjoråret. Nå står Ørsted-aksjen i 271,20 danske kroner.

Aker BP endte ned 1,7 prosent til 246,30 kroner og Vår Energi gikk tilbake 0,4 prosent til 37,53 kroner. John Fredriksen har nylig solgt seg kraftig ned i førstnevnte. Frontline falt 3,6 prosent til 190,00 kroner.

Bevegelser

Clarksons ser stor oppside i subseaaksjen Argeo og øker kursmålet fra 23 til 25 kroner. Aksjen steg 14,1 prosent til 12,44 kroner.

Batteriselskapet Ensurge Micropower stiger 12,2 prosent til 0,94 kroner etter at selskapet mandag kveld hentet 40 millioner kroner i en emisjon til en kurs på 1,00 kroner pr. aksje.

Blant de mest omsatte aksjene falt Norsk Hydro 3,0 prosent til 67,42 kroner. RBC Capital Markets har nedgradert aksjen fra kjøp til hold, og kutter samtidig kursmålet fra 77 til 76 kroner.

Protector Forsikring meldte tirsdag morgen at de hadde en brutto forfalt premie (GWP) på 2.688 millioner kroner i fjerde kvartal, opp 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det sendte aksjen opp 3,5 prosent til 309,00 kroner.

Cavendish Hydrogen ble skilt ut fra Nel og børsnotert som eget selskap i juni i fjor til en kurs på 24 kroner.

I november omtalte Finansavisen at 26-årige Lavrans Grjotheim gjorde aktivistopprør i Cavendish Hydrogen. Han byttet ut hele styret og ble selv styreleder. 16. januar gikk han av som styreleder og solgte alle aksjene til Nel for 11,00 kroner aksjen, langt over kursen som stod i rett over 7 kroner.

Tirsdag meldte Cavendish at de må iverksette betydelige kostnadsreduksjoner og omstrukturering. Omtrent 45 prosent av de heltidsansatte må gå. Aksjen endte ned 4,6 prosent til 7,63 kroner. Siste tre månedene er aksjen ned 27,5 prosent.