Noen timer før handelen på New York-børsen slutter står Nasdaq-indeksen opp 0,7 prosent og står i 19.758,03 poeng, mens Dow Jones stiger 1,1 prosent til 43.974,94 poeng. S&P 500 stiger 0,8 prosent til 6.045,45 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,57 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,7 prosent til 15,06.

Apple og Tesla faller

Til tross for børsfest etter at Donald Trump har inntatt det hvite hus faller både Apple og Tesla markant tilbake tirsdag. Aksjene har i skrivende stund fall på henholdsvis minus 3,7 og 1,9 prosent til 221,42 og 418,29 dollar per aksje. Fallet i Apple aksjen kommer som følge av en svak salgsoppdatering fra Kina som viser at salget falt 18 prosent over julesesongen. Tesla sin nedgang skyldes blant annet Musks opptreden på innsettelsessermonien i går som har fått mye oppmerksomhet, selv om opptreden har fått mye oppmerskosmhelt skyldes nok heller fallet Trump sin første bunke med presidentordre. Allerede i den første offisielle talen som president, sa han at tiden for offentlige subsidier ved elbilkjøp er over.

Donald Trump

«Donald Trump ble innsatt som USAs president i går, og markedsreaksjonene var preget av lettelse over at han ikke umiddelbart innførte nye Kina-spesifikke tariffer, noe som hadde vært et sentralt tema i hans valgkamp. I stedet for å eskalere handelsspenningene, signaliserte Trump en mer tilbakeholden tilnærming», skriver Handelsbanken i en rapport.

DNB Markets tror Donald Trump genuint mener at økte tollsatser er riktig medisin for å beskytte amerikansk økonomi i tiden fremover.

«Derfor venter vi en markant økning i tiden framover, som vil bidra til økt inflasjon. Det er, sammen med solid økonomisk vekst, årsaken til at vi nylig gikk bort fra forventningen om flere rentekutt fra Federal Reserve i overskuelig fremtid», skriver DNB Markets i en oppdatering.