Grønt på Wall Street: Trumps AI-planer sendte Oracle rett opp

Ved handelsstand på New York-børsen fortsetter alle de toneangivende indeksene oppgangen. Nasdaq-indeksen avsluttet dagen opp 1,3 prosent og står i 20.009,34 poeng, mens Dow Jones steg 0,3 prosent til 44.156,12 poeng. S&P 500 endte opp 0,6 prosent til 6.086,31 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,60 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 0,9 prosent til 15,19 ved børsens stengetid.

«God dag for aksjer i går etter at tonen fra Trump var bedre enn fryktet for global handel. Trump annonserte Stargate, en satsing på infrastruktur innen kunstig intelligens som skal ledes og finansieres av privat sektor», skriver Handelsbanken i en rapport.

AI-fest

Etter at Trump lanserte planer om en stor-satsning på kunstig intelligens ble det full AI-fest på Wall Street. Tirsdag annonserte Trump et samarbeid mellom OpenAI og Oracle, ledet av SoftBank som skal investere milliarder av dollar på infrastruktur rettet mot kunstig intelligens. Disse nyhetene smittet naturligvis over på børsen hvor Arm Holdings som leverer halvledere inn mot kunstig intelligens fikk seg ett kraftig løft på 14,8 prosent til 178.23 dollar per aksje. Nvidia kunne også skilte med en fin oppgang på 4,5 prosent til 147.21 dollar per aksje. SoftBank som er driveren av AI-samarbeidet hadde også en svært god dag på den amerikanske børsen med en oppgang på 10,5 prosent til 28.94 dollar per aksje.

Sterke Netflix-tall

Netflix løftes kraftig etter at det presenterte en svært sterk fjerdekvartalsrapport etter børsens stengetid tirsdag kveld. I skrivende stund er aksjen opp 9,7 prosent til 953.99 dollar per aksje. Streaminggiganten kunne skilte med en økning på 18,9 millioner betalende kunder som slo analytikernes forventninger med god margin. Økningen i betalende kunder er også den største økningen selskapet noen gang har fått i løpet av et kvartal.

«Q4-resultatene var mer eller mindre feilfrie», skrev Jefferies-analytiker James Heaney i et kommentar sendt ut til kunder.



Selskapet annonserte også aksjetilbakekjøp på 15 milliarder dollar og økte sin guidingen for hele året. Netflix guider nå inntekter for 2025 i området mellom 43,5 milliarder og 44,5 milliarder dollar, opp fra den tidligere guidingen på 43 milliarder til 44 milliarder dollar.

Oracle-løft

SoftBank, OpenAI og Oracle er tungvekterne som står bak Stargate. I løpet av tirsdagens handel steg Oracle-aksjen over syv prosent, mens den fortsatte oppgangen onsdag med 6,7 prosent til 184,16 dollar aksjen.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet understreker at store infrastrukturprosjekter historisk sett har vært drivere for økonomisk vekst, global integrasjon og teknologisk innovasjon, samtidig som de har hatt betydelige geopolitiske effekter.

«Optimismen blant investorene samlet sett er tilsynelatende god etter Trumps første dag som president. Det ligger i kortene at Trump vil prioritere USA-Kina relasjonen tidlig i hans siste presidentperiode. I tillegg skal det satses tungt innenfor AI og infrastruktur knyttet til denne industrien», skriver Berntsen i en oppdatering.