Saken oppdateres i løpet av handelsdagen.

På New York-børsen fredag er S&P 500 ned 0,4 prosent, mens Dow Jones og Nasdaq er ned henholdsvis 0,7 og 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,4 prosent til 14,66.

Trump-opptur

Etter fire dager på rad med oppgang denne uken, går det mot den beste starten på en presidentperiode siden Ronald Reagen ble innsatt som president for andre gang i 1985. Begeistring for Trumps business-vennlige politikk, herunder skattelettelser, har sendt aktiver opp denne uken.

Trumps første uke tilbake i det Hvite Hus har derimot gitt lite klarhet på hvor og hvor hardt presidentens lovnader om tariffer vil treffe. Markedsstrateg i ClearBridge Investments, Jeffrey Schulze, peker på en potensiell motvind i aksjemarkedet på kort sikt dersom Trumps tariffer slår inn før Trumps foreslåtte skattekutt og deregulering, utaler han til CNBC.

Kursfall

Boeing faller 0,8 prosent etter at ledelsen gikk ut med foreløpige tall for selskapets fjerde kvartal, mens chipprodusenten Texas Instruments faller 5,9 prosent etter en skuffende resultatprognose for første kvartal. Ericsson faller rundt 14 prosent etter svakere enn ventede resultater for fjerdekvartal i fjor. Ericsson rapporterte om et justert EBITDA-resultat på 10,25 milliarder svenske kroner mot forventede 10,69 milliarder svensker kroner.

American Express er ned 2,6 prosent etter en skuffende resultatprognose for 2025 under dagens resultatfremleggelse for fjerde kvartal. Selskapets inntekter i forrige kvartal slo på samme tid analytikernes forventninger, mens inntjeningen var på linje med forventningene.

Kursløft

Bedre går det med Novo Nordisk som stiger 9,7 prosent etter at selskapet delte resultater fra en tidlig studie om fedmemedisinen amycretin. Av de som fikk behandling, ble det i snitt oppnådd en vektnedgang på 22 prosent etter 36 uker ved injeksjon.

Trump

I en video-overført sending til Verdens økonomiske forum (WEF) torsdag krevde USAs president, Donald Trump, umiddelbare rentekutt fra Federal Reserve. Etter torsdagens tale priser nå markedet inn tre kutt kutt i 2025, opp fra to kutt før talen.

«Uttalelser fra Trump, som antydet noe mykere tilnærming til toll mot Kina, førte til en svekkelse av dollaren og en oppgang på asiatisk børser i natt. I et intervju nevnte Trump at han helst ikke ønsker å bruke tariffer mot verdens nest største økonomi, noe som kan tolkes som et tegn på at han er villig til å forhandle», skriver DNB Markets i en rapport.