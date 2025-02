S&P 500 spås kraftig opp

Det mangler ikke på børsdramatikk på vei ut av årets første børsmåned. På Wall Street opplevde nylig den amerikanske databrikkeprodusenten Nvidia et gedigent mageplask etter at kinesiske DeepSeek angivelig har klart å lage en fullgod konkurrent til ChatGPT – og det til en brøkdel av prisen og med eldre og mindre sofistikerte databrikker. På kort tid deiset Nvidia-kursen i bakken, og påførte eierne et samlet verditap på rundt syv hundre milliarder dollar. Beløpet tilsvarer nær hele markedsverdien til en av USAs største forretningsbanker, JPMorgan Chase.

Er det grunn til ytterligere engstelse?

Nei, mener Barclays i en ny strategirapport, nylig omtalt i Financial Times.

Tosifrede vekstutsikter

Den britiske investeringsbanken refererer til egne historiske data, som viser at dersom S&P 500 ender så vidt på minussiden i januar, gir det likevel en snittavkastning for resten av året på litt over to prosent. Pr. 28. januar 2025 har den amerikanske referanseindeksen steget rundt to og en halv prosent. En tilsvarende januarstart har historisk sett generert en avkastning for resten av børsåret på over ti prosent, beregner Barclays.

Bankens mantra er altså at til tross for all uro rundt tolltariffer, oppseiling av nye handelskonflikter og stigende amerikanske statsobligasjonsrenter, er dette ikke til hinder for nok et sterkt børsår på Wall Street – om man utelukkende baserer seg på historiske børsmønstre for januar.