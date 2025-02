En ny AI-modell fra kinesiske DeepSeek kan true markedsdominansen til de største teknologiselskapene og har skapt hodepine for mange teknologiinvestorer.

«Den nye AI-modellen fra kinesiske DeepSeek kan innebære at enkelte tech-selskaper på sikt ikke vil klare å opprettholde dagens skyhøye marginer», skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen.

Til tross for usikkerheten mener strategene at økt konkurranse på AI-feltet vil være positivt for markedet som helhet.

«Det vil gi lavere kostnader og bedre produkt for dem som bruker AI. Lite skjer imidlertid over natta. Større AI-konkurranse bør applauderes», heter det i rapporten.

Annen markedsdynamikk

En av de største taperne denne uken var Nvidia, som falt med hele 17 prosent ettersom investorene begynner å tvile på selskapets lønnsomhet.

Den nye DeepSeek-modellen er trent på rimeligere og mindre kraftige brikker, men leverer ifølge rapporten på nivå med de mest avanserte modellene fra OpenAI.

Den raske utviklingen på AI-feltet kan bety at markedet ikke blir dominert av en håndfull giganter, tror Nordea-strategene.

«Det handler i stor grad om at aksjemarkedet skal prise en større sannsynlighet for at AI ikke nødvendigvis er nok et ‘winner takes it all’-marked», skriver de.

Usikkert

Samtidig er det usikkert hvordan AI-kappløpet vil påvirke rentepolitikken i USA og Europa.

«Det er usikkert om det kommer flere rentekutt i USA i denne omgang», skriver Nordea og trekker frem at pilene peker i en annen retning i eurosonen.

«Siste BNP-tall fra euroområdet argumenterer for flere rentekutt fra ECB.»

I rapporten skriver Nordea at investorene vil følge utviklingen tett, både i teknologisektoren og på makronivå.

«Blant kommende høydepunkter er arbeidsmarkedsrapporten fra USA og resultatsesongen i Norge, der blant annet DNB, Equinor og Telenor skal legge frem tall», skriver strategene.