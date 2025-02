Kvartalsrapporten trenger en «makeover»

Kvartalsrapportering er for mange ledergrupper og finansavdelinger en stor tids- og ressurskrevende utfordring. Vi står nå midt i det som kanskje er den mest hektiske og arbeidsomme perioden for selskapene: Allerede i januar starter kappløpet med å ferdigstille rapporten for 4. kvartal. Deretter venter årsrapporten, som publiseres innen en drøy måned. Og før du rekker å trekke pusten, banker 1. kvartal på døren. Hva betyr dette i praksis? De fem første månedene av året jobbes det kontinuerlig med rapportering, med liten tid igjen til strategisk arbeid eller å adressere langsiktige mål.

Oljefondsjef Nicolai Tangen argumenterer for å gå bort fra kvartalsrapportering og heller rapportere halvårlig. Han peker på at kvartalsrapporteringen skaper kortsiktighet og hindrer omstillinger i selskaper. Han har rett i at dagens system kan være uheldig for langsiktige prioriteringer, men å foreslå fullstendig fjerning av halvparten av den løpende rapporteringen er et for enkelt og unyansert svar på utfordringen.

I Norge er det faktisk ingen krav om kvartalsrapportering – kun halvårsrapporter er påkrevd for børsnoterte selskaper. Det betyr at mange selskaper har mulighet til å navigere uten å være strengt bundet til kvartalsrapportens rigide format. Likevel opprettholder mange selskaper en standard kvartalsrapportering. Problemet er at mange selskaper bruker rapportering til deskriptiv rapportering i et avleggs format, heller enn å definere hva som virkelig er viktig for markedet å få informasjon om.

En av de store utfordringene i dagens finansmarked er nettopp kortsiktigheten. Et dårlig kvartal kan føre til et betydelig kursfall, selv om det ikke har langsiktige konsekvenser for virksomheten. Her må selskapene selv ta ansvar for å bygge bedre kommunikasjon, forklare langsiktige verdidrivere og potensial. Mange er for fokusert på å levere kortsiktige resultater, og mister dermed muligheten til å formidle de langsiktige visjonene.

Hvor skal selskapet være om tre år, eller fem år? Hva er de viktigste driverne for å nå dette målet? Hvordan ligger selskapet an med hensyn til disse parameterne? Hva er levert den siste tiden som tar selskapet nærmere disse målene? Disse spørsmålene bør stå sentralt i selskapenes kommunikasjon, men de blir ofte borte i kvartalsrapportenes detaljerte, dog bakoverskuende perspektiv.