Børsnoterte selskaper må løpende vurdere hva som er til beste for aksjonærfellesskapet. Når man forhåpentligvis har tjent penger, er avveiningen mellom utbytte (form) og reinvestering et av de viktigste valgene styre og ledelse gjør i et selskap.

For den delen av overskudd og kontantstrøm som ikke går til utbytter, tilbakekjøp eller gjeldsbetaling, kan selskapene velge mellom reinvestering eller eksterne oppkjøp. Det siste er ofte en mer komplisert og usikker øvelse, som kan gi store gevinster eller tilsvarende tap for aksjonærene. Selskaper som AF Gruppen, Atea, Orkla, Veidekke og Visma har gjennom årene gjort mange små oppkjøp, som til sammen har bidratt til store verdier for eierne. Disse små oppkjøpene får sjelden stor oppmerksomhet. Det som vekker offentlig interesse, er de store transaksjonene som omfatter mye penger og mange mennesker.

De beste oppkjøpene på børs er ikke lette å tallfeste eksakt. Selskapene oppgir sjelden egne prosjektregnskap for oppkjøpene de har gjort. Videre må man i vurderingen ta hensyn til finansiering, resalg av enkeltbiter, integreringskostnader og alternative muligheter som ikke ble gjennomført. Jeg tror topp fem innen verdiskaping de siste 30 årene er disse kjøpene:

De største merverdiene gjennom transaksjoner gjort av børsnoterte norske selskaper er sannsynligvis Orklas fusjoner med Borregaard og Nora i 1986 og 1991, sammen med kjøpet av Procordia Food i 1995. Legg til kjøp og salg av en andel av Carlsberg tidlig på 2000-tallet, så kan man via ulike antagelser regne seg til en verdiskaping på over 30 milliarder kroner i perioden 1989–2005. Jeg velger å utelate Equinors kjøp av 15 prosent av SDØE i 2001 til en svært lav pris pr. fat. Dette var en statsintern transaksjon før børsintroduksjonen.

Sohmen-familiens kjøp av Bergesen i 2003 var ekstremt godt timet. Budet var på tilnærmet substansverdi, men på nokså lavsykliske skipspriser. Kinas inntreden i WTO og Kinas nye planer for økonomisk vekst ga et stort behov for fraktkapasitet. To år senere anslo Dagens Næringsliv gevinsten til 13 milliarder kroner. Siden er det blitt mye mer.

Hemen/Seadrills kjøp av Smedvig i 2006 var også meget godt timet. Man betalte pari på stålverdier, men fikk en meget kompetent organisasjon på kjøpet. Hemen solgte i 2012 20 prosent av aksjene i Seadrill, noe som ga en gevinst på cirka 13 milliarder kroner. I tillegg kommer mottatte utbytter fra riggselskapet i perioden før salget. Senere gikk Seadrill til chapter 11 på grunn av svak balansestyring og dårlig syklushåndtering – det trekker ned.

Aker BPs kjøp av de norske delene av Marathon, Hess og BP har vært en kule. Meravkastningen mot Equinor-aksjen 2014–2019 var omtrent 400 prosent. Markedsverdien av Aker BP økte fra 12 til over 100 milliarder kroner i perioden. Høy gjeldsgrad og stigende oljepriser hjalp godt på verdistigningen for hovedaksjonær Aker. Det er med sikkerhet skapt verdier for et tosifret antall milliarder her.

På femteplass kommer Kongsberg Gruppens kjøp av Rolls-Royce Marine og en andel av Patria i 2019 og 2016. Finansieringen av Patria var klønete, men geopolitikk og god drift har løftet Kongsberg-aksjen over 1.600 prosent det siste tiåret. Det er ikke enkelt å isolere verdien av oppkjøpene, men god drift og timing gjør at også her kan man enkelt fastslå en tosifret milliardgevinst.

ARTIKKELFORFATTER: Forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand. Foto: Iván Kverme

Det har dessverre vært noen store oppkjøpstap også. Den tvilsomme førsteplassen her har Equinor med sine oppkjøp på land i Nord-Amerika. I en artikkel på E24.no i 2020 anslo daværende konsernsjef Eldar Sætre et tap på over 200 milliarder kroner i USA de siste 20 årene.