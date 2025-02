Venter store bevegelser etter toll: – Ekstreme utfordringer

Frykten for økte tollsatser bidro til å sende MSCI China Index inn i et nytt bearmarked i januar, skriver Bloomberg.

Lørdag innførte president Donald Trump nye tollsatser på 25 prosent mot Canada og Mexico og 10 prosent for Kina, med virkning fra tirsdag. Kina lovet mottiltak søndag og varslet at de vil klage til Verdens handelsorganisasjon (WTO).

De nye tollsatsene inkluderer et bredt angrep på netthandel, da Trump strammet inn de såkalte de-minimis-unntakene for små pakker sendt til USA fra Canada og Kina. Tidligere var det tollfritt å sende pakker verdt under 800 dollar. Detaljene rundt de nye reglene er fortsatt uklare, ifølge Bloomberg.

Les også Barth Eide: Trumps beslutning om å øke tollsatser er uklok Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kaller president Donald Trumps beslutning om å øke tollsatsene på varer fra Mexico, Canada og Kina for uklok.

Netthandel- og halvledersektoren

Tollsatsene er ikke godt nytt for eksportaksjer i Kina, inkludert store navn innen netthandel som Alibaba og JD.com.

Det er også bekymringer knyttet til halvlederindustrien, spesielt halvlederprodusenter som selger mye til Kina. Eksempelvis vil Taiwan Semiconductor og Samsung Electronics trolig bli nøye overvåket fremover. Trump uttalte at han ville pålegge toll på datachips, en uttalelse han gjentok etter å ha møtt Nvidia-sjef Jensen Huang på fredag, skriver Bloomberg.

«Taiwan og Sør-Korea er mest utsatte når det gjelder andel av totalinntektene fra eksport til USA. Selv om de ikke omfattes av første fase av tolløkningene, ser vi en utvikling mot både generelle tollsatser og spesifikke tariffer på essensielle varer, inkludert halvledere,» skrev Morgan Stanley-strateger, ifølge nyhetsbyrået.

Les også Full splid blant meglerhus etter nye tollsatser Flere meglerhus forventet ikke at de nye tollsatsene skulle innføres. Morgan Stanley tror at dollaren kan falle etter annonseringen, mens Goldman Sachs forventer at valutaen vil stige.

– Ekstreme utfordringer

Bilaksjer vil også være i fokus fremover. Asiatiske produsenter med eksponering mot Mexico, som Sør-Koreas HL Mando og Kia, vil være på radaren.

Bank of America-analytiker John Murphy tror bilaksjene Ford Motor og General Motors vil møte «ekstreme utfordringer» på grunn av tollsatsene, skriver CNBC.

«Ford og General Motors produserer henholdsvis 15–20 prosent og 30–35 prosent av sine totale kjøretøy i Canada og Mexico,» skrev analytikeren.