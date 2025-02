Bilindustrien i Canada kan være blant de første som merker konsekvensene av den nye 25 prosent tolløkningen fra USA.

Bileksport er Canadas nest største eksportsektor etter energi og sysselsetter anslagsvis 100.000 arbeidere i industrien, samt hundretusenvis indirekte. I 2023 genererte bileksporten rundt 51 milliarder dollar, hvorav 93 prosent gikk til USA, ifølge den kanadiske avisen The Logic.

David Adams, presidenten for handelsorganisasjonen Global Automakers of Canada, som representerer Hondas og Toyotas kanadiske produksjonsanlegg, sier til New York Times at bilprodusenter på begge sider av grensen må stenge monteringslinjene etter de nye tollsatsene.

Les også Trump om toll-innføring for Canada, Mexico og Kina: – Ingenting de kan gjøre Det er ingenting Canada, Mexico og Kina kan gjøre for å unngå tollen som skal tre i kraft fra lørdag, sa Trump til reportere på det ovale kontor fredag.

Gigantiske ringvirkninger

«Dette er en kritisk tid for kanadisk industri,» sier Adams.

«Dette påvirker ikke bare leverandørene av bildeler, men også kafeene der arbeiderne spiser lunsj, pubene de går til etter jobb og mange andre småbedrifter,» sier han, og anslår at hver jobb tapt i bilindustrien påvirker 5–8 andre jobber i Canada.

«Nå er vår evne til å selge til vår største handelspartner under eksistensiell trussel,» sier Dennis Darby, adm. direktør i Canadian Manufacturers & Exporters, til avisen.

Historisk sett har den kanadiske regjeringen ansett bilindustrien som «for stor til å feile», ifølge The Logic. Under finanskrisen i 2009 reddet regjeringen både Chrysler og General Motors, som sikret 100.000 arbeidsplasser.