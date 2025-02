USAs knockout kan med andre ord tilskrives Bezos, Zuckerberg, Musk og Huang med venner. USAs markedsdominans er imponerende, og mange amerikanske selskaper er riktignok å anse som globale aktører, men dominansen står i sterk kontrast til USAs 15 prosents andel av globalt BNP og 14 prosent av global vekst.

De økonomiske utsiktene er fremdeles bra

Investering i amerikanske selskaper gir eksponering mot noen av verdens mest innovative og innflytelsesrike selskaper, særlig innen teknologi, og tilhørende eksponering mot aktører som vil bidra til å endre det samfunnet vi i dag kjenner. Forhåpentligvis til det bedre. Flere analytikere forventer fortsatt sterk utvikling for amerikansk økonomi, og amerikanske børser. Dette er basert på flere faktorer, inkludert en robust amerikansk økonomi, lavere inflasjon og sterk inntjeningsvekst blant store selskaper, spesielt innen teknologi.

“Trumponomics” er imidlertid den store jokeren. Tollsatser og svekket internasjonal handel er normalt ikke positivt for aksjemarkedet, men reduksjon i finansielle reguleringer kan være positivt for små og mellomstore bedrifter i USA. Utfallet for den amerikanske konsumenten er imidlertid noe usikkert, og risikoen for en tiltagende inflasjon grunnet innvandringsrestriksjoner og geopolitisk uro er absolutt til stede.

Vil USA fortsette å utprestere Europa?

Til tross for relativt gode utsikter for amerikansk økonomi, og et knippe selskaper som rir teknologibølgen, er det ikke sikkert at amerikanske børser vil fortsette å utkonkurrere øvrige markeder de kommende årene. Mye skal gå bra bare for å opprettholde dagens prising, og den høye prisingen tilsier heller ikke at man får betalt for å ta risiko utover trygge renteplasseringer.

Prisingen av europeiske markeder har lenge fremstått som attraktiv, og med en rabatt til det amerikanske markedet. Rabatten har vært forklarlig gitt europeiske selskapers svakere inntjeningsvekst, og mangel på høyt verdsatte teknologiselskaper. Nå er imidlertid rabattene historisk høye, selv når man korrigerer for Magnificent 7 – så kanskje tiden er kommet for et europeisk comeback. Hvis Europa prioriterer næringsutvikling, konkurransekraft og økonomisk vekst, kan regionen igjen utfordre USA og tiltrekke seg investorers interesse.