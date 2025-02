Trump baner vei for kryptovaluta

Atkins kjenner SEC godt da han hadde en lederstilling der fra 2002 til 2008, og Reuters påpeker at valget står i kontrast til mange av Trumps ministerutvelgelser, hvor lojalitet ser ut til å ha vært et viktigere kriterium enn kvalifikasjoner.

Derivatmarkedet i kraftig vekst

Samtidig som Trump deregulerer kryptovaluta, er derivatmarkedet i kraftig vekst. BlackRock lanserte for litt over et år siden iShares Bitcoin Trust, Ibit, et børsnotert fond som i skrivende stund har en markedsverdi på drøye 57 milliarder dollar.

Også råvarebørsen i Chicago, CME Group, har kommet på banen, og har lansert futures og opsjoner på kryptovaluta.

Hoorelbeke mener fremveksten av derivater gjør kryptovaluta mer interessant for store institusjonelle investorer:

– Flere av derivatene er svært likvide, og man kan ta store posisjoner. Det gjør det enklere for store institusjonelle investorer å få den kryptoeksponeringen de søker. Samtidig bidrar fremveksten av opsjoner til at volatilitet ikke lenger er en dealbreaker.

– Har mange sittet på gjerdet på grunn av volatiliteten til kryptovaluta?

– Prissvingninger på 20 til 30 prosent i bitcoin er jo ikke uvanlig, og dette har bidratt til at de fleste store forvalterne har styrt unna. Argumentet har vært at investorene deres ikke er interessert i så volatile investeringer. Nå som opsjoner er tilgjengelig, kan risikoen i betydelig grad styres, og dermed blir kryptovaluta mer aktuelt for dem, argumenterer Hoorelbeke.

Roper varsko om MicroStrategy

Nasdaq-noterte MicroStrategy har for mange investorer vært et alternativ til bitcoin. Det amerikanske selskapet har i flere år hamstret bitcoin, og med over 471.000 bitcoin på konto er selskapet faktisk verdens største bitcoininvestor. Gjennomsnittlig kjøpspris er drøyt 62.000 dollar pr. bitcoin ifølge nettstedet Bitcointreasuries.com. Hoorelbeke vil imidlertid ikke anbefale å investere i selskapet:

– MicroStrategy har blitt en proxy på bitcoin, men aksjen omsettes med en stor premie sammenlignet med selskapets bitcoinbeholdning, og selskapet har en god del gjeld. Disse to faktorene gjør at aksjen i praksis blir et gearet produkt.

– Hva blir konsekvensen av et større fall i prisen på bitcoin?

– Potensielt vil dette kunne skape problemer for selskapet, og nedsiderisikoen i aksjen vil være formidabel, avslutter Hoorelbeke.