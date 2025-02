Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Petter Stordalens hotellimperium hadde et rekordsterkt år i fjor. Omsetningen var på 19 milliarder kroner, nesten en dobling siden pandemien. EBITDA-resultatet på rett under 1,6 milliarder er også rekordhøyt.

Med gode lønnsoppgjør, lavere renter og økende forbrukertillit tror Stordalen at inneværende år blir enda bedre. Han sier han venter nye rekorder for både EBITDA og resultat før skatt, med god margin.

En mengde aktører har allerede solgt utleieboligene sine de seneste årene, og i år har det dukket opp et nytt stort lass med selgere. Anders Langtind i EiendomsMegler 1 sier det ikke kommer til å være én eneste utleiebolig igjen i Oslo om noen år med dette tempoet.

Det er minst 741 utleieboliger til salgs i Oslo nå, og da er ikke engang Ivar Tollefsens flere tusen utleieboliger medregnet.

Det er ikke himmelferden for Magnificent 7-aksjene som forklarer den gode avkastningen i globale aksjer for norske investorer de siste årene. Det er svekkelsen av kronekursen. Det faststlår Kristoffer Smith-Kielland Sønnervik, direktør i Alfred Berg.

Globale aksjer har de seneste fem årene slått de norske med klar margin, med 17 mot 9 prosent avkastning. Men om man måler valutasikret, var avkastningen omtrent lik.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om professor Gabriel Zucman ved franske Ecole d’economie de Paris, som har avlagt Norge en tur. Han foreslår å kreve en skatt på minst 2 prosent på all formue over et visst beløp. Har man betalt mye i inntektsskatt, slipper man.

Den franske professoren har hatt noen kontakter i Norge, og han er begeistret over den norske formuesskatten. Men, sier han, bunnfradraget på 1,76 millioner kroner er for lavt. Det kan sette eiere av små bedrifter i fare. Litt sunn fornuft i Paris også, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Kredinor: Kl. 10.00

Resultatpresentasjon:

Prosafe: Hos Pareto kl. 10.00, webcast

Makro:

Norge: Obos boligpriser januar

Norge: PMI industri januar, kl. 10.00

Japan: Referat rentemøte, kl. 00.50