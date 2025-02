Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 1,5, eller innenfor intervallet [-1,9, -1,1] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at investorene sendte aksjene på Wall Street nedover fredag, som for øvrig var siste dag av årets første måned.

«Indeksene steg i januar, men allerede i dag kan denne oppgangen forsvinne gitt Trumps beslutning om å innføre betydelige tollskjerpelser overfor USAs tre største handelspartnere – Canada, Mexico og Kina. Trump varslet også at EU og Storbritannia står for tur. Hvorvidt dette er riktig vei å gå for USA, gjenstår å se», skriver han.

Berntsen påpeker at det kanskje ligger i kortene at Trump håper og tror at sluttresultatet for dette er at selskapene som rammes i de nevnte regionene, vil flytte deler av sin produksjon til USA.

«USAs fordel er at de «oversvømmes» av gass, kanskje den viktigste innsatsfaktoren for produksjon av det meste. Historien viser imidlertid at selskaper ofte finner alternative løsninger, og handelskriger kan skape utilsiktede konsekvenser for både forbrukere og bedrifter. Mens billig energi i USA er en konkurransefordel, er det langt fra sikkert at det alene vil være nok til å trekke produksjonen tilbake i stor skala», skriver analytikeren.

Asia

Etter at USAs president Donald Trump i helgen innførte straffetoll mot Kina, Canada og Mexico, er det kraftige fall på børsene i Asia.

I Japan faller nå Nikkei 2,90 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 2,57 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,00 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 2,69 prosent.

I India faller Nifty 50 0,71 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,79 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,63 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er mandag morgen ned 0,48 prosent til 76,39 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,92 prosent til 73,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,67 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Etter flere uker med spekulasjon, bekreftet Det hvite hus fredag at president Donald Trump vil innføre aggressive tollsatser på flere store handelspartnere til USA.

Nyhetene sendte industritunge Dow Jones ned 0,75 prosent til 44.544,48. Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,51 prosent til 6.040,46 og teknologiindeksen Nasdaq falt 0,28 prosent til 19.627,44.

Torsdag kveld la Apple frem sine kvartalstall, noe som sendte aksjen ned 0,7 prosent i fredagens handel. Av resten av Magnificent 7-aksjene falt Nvidia 3,7 prosent, mens Tesla endte opp 1,1 prosent etter å ha rapportert kvartalstall på onsdag. Meta steg også 0,3 prosent, mens Alphabet og Amazon-aksjen endte opp henholdsvis 1,5 og 1,3 prosent. Microsoft steg 0,02 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt fredag 0,44 prosent til 1.515,46 – etter å ha vært oppe i 1.522,56 og ny intradag-rekord tidligere på dagen. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 6,2 milliarder kroner.

Crayon falt 14,5 prosent til 106,00 kroner på høy omsetning. IT-konsulentselskapet har kommet med et resultatvarsel, der både justert ebitda-resultat og vekst i bruttofortjeneste var langt svakere enn ventet. «Dette resultatvarselet svekker tilliten til Crayon når det gjelder guiding,» mener Arctic-analytiker Kristian Spetalen.

Strømaksjene på Oslo Børs fikk også juling etter regjeringens nye strømforslag, , der Ap vil kutte strømprisene og foreslå en fastpris på 40 øre pr. kilowattime (kWh) for hele landet. Både Elmera Group og Skandia GreenPower påpeker at mye fortsatt er uavklart, og at potensielle finansielle effekter vil avhenge av tiltakenes utforming og implementering. Elmera-aksjen falt 20,7 prosent til 30,50 kroner. Skandia GreenPower endte ned 13,3 prosent til 0,94 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Kredinor: Kl. 10.00

Resultatpresentasjon: