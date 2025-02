Yngve Slyngstad gir seg som daglig leder i Akers kapitalforvaltning, melder DN.

Nå trer han ifølge avisen inn i en ny rolle som styreleder for de to spissede satsingene Industry Capital Partners (ICP) skal konsentrere seg om - infrastruktur og børsnoterte aksjer. De to ledes henholdsvis av tidligere Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen og tidligere aksjesjef i Oljefondet Petter Johnsen.

Samtidig slutter tre tidligere Oljefond-topper Slynsgatd hentet inn, risiko- og compliance-sjef Stephen Hirsch, investeringsdirektør Dag Løtveit, samt bærekrafts- og markedsføringsdirektør Jonas Jølle.

– Det har vært spennende og lærerikt å være med på etableringen av nye forvaltningsselskaper i Norge. Tidsvinduet har ikke vært det beste gitt utfordringene investeringer i energiomstilling har hatt de siste to årene, men Aker har nå to solide forvaltningsorganisasjoner med uvanlig kompetent og erfaren ledelse, sier Slyngstad til DN.

Også Aker-sjef Øyvind Eriksen bekrefter endringene, og trekker frem at ICP gikk bredt og ambisiøst ut i et marked som sett i ettertid var for optimistisk.

– Markedet for «grønne investeringer» har vært gjennom en korreksjon og kompleksiteten i omstillingen fremstår i dag klarere for de fleste. Det gjelder også for ICP, som nå har en strategi som er mer fokusert og realistisk, sier Eriksen.