Zenith Energy er dagens foreløpig største taper, med et fall på 19,48 prosent til 1,39 prosent. Selskapet meldte i morges at de gjennom en emisjon til en kurs på 1,34 kroner har hentet 40,6 millioner kroner og gjort opp gjeld.

Aksjen har gått som en kule siden nyttår, og er hittil i år fortsatt opp 110 prosent.

Bevegelser

Blant tungvekterne utpeker sjømataksjene seg med de største fallene. Mowi er ned 3,78 prosent til 218,70 kroner, mens Grieg Seafood faller 11,16 prosent til 68,50 kroner. Sistnevnte vurdert å selge sin kanadiske virksomhet, noe som nå kan bli mer utfordrende med Donald Trumps nylig innførte straffetoll.

SalMar svekkes 3,50 prosent til 578,50 kroner, og Lerøy Seafood går tilbake 3,21 prosent til 54,35 kroner.

– Slik Trump ordla seg i går så øker også risikoen for at det kommer toll på europeiske varer etter hvert. Rundt 22 prosent av all laks i verden spises i USA, og de produserer så og si ingen ting selv, sier sjømatanalytiker Herman Dahl i Nordea til Finansavisen.

Ellers er John Fredriksens tankrederi Frontline ned 0,83 prosent til 190,40 kroner. Höegh Autoliners går tilbake 1,65 prosent til 101,40 kroner, og MPC Container Ships faller 1,66 prosent til 18,10 kroner.

Kongsberg Gruppen 0,59 prosent til 1.338,00 kroner, mens Norsk Hydro svekkes 1,85 prosent til 65,72 kroner.

SeaBird Exploration melder mandag at de vil slå seg sammen med Energy Drilling for å skape et ledende utbytteselskap. Nyheten sender aksjen opp 7,47 prosent til 6,33 kroner.

Prosafe la frem kvartalstall etter børsens stengetid fredag. Selskapet la frem et positivt EBITDA-resultat, og underskuddet krympet. Boligriggselskapet gjentok også forventningene om å lande en refinansiering i milliardklassen i første halvår i år. Aksjen faller mandag 8,15 prosent til 8,90 kroner.

Strømaksjene på Oslo Børs fikk før helgen juling etter regjeringens nye strømforslag, der Ap vil kutte strømprisene og foreslå en fastpris på 40 øre pr. kilowattime (kWh) for hele landet. Otovo meldte fredag kveld at de nå ser mulighet i forslaget, som de tror kan løfte forbrukernes interesse for solenergi. Otovo-aksjen er imidlertid mandag ned 2,22 prosent til 0,79 prosent.