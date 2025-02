Han forteller videre at fondet heller ikke har mye nettoeksponering mot Europa.

– Mesteparten av nettoeksponeringen vår ligger i olje og norske selskaper, avslutter Sissener.

GIR RÅD: Investeringsdirektør Pål Ringholm oppfordrer investorer til å ikke gjøre noe som helst. Foto: Iván Kverme

– Ikke gjør noe som helst

Investeringsdirektør Pål Ringholm i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) har en tydelig oppfordring til investorer i kjølvannet av tollnyhetene:

– Jeg har vært gjennom verre situasjoner før, så vi får se hvordan dette utvikler seg. Pr. nå er Oslo Børs moderat priset. Mitt beste råd? Ikke gjør noe som helst. Det er kanskje et kjedelig råd som mange vil ignorere, men det er likevel det mest fornuftige, sier han.

Når det gjelder det store bildet, er Ringholm kritisk til effektene av Trump-administrasjonens politikk:

– Det Trump foreslår med toller minner om en tilbakevending til 1930-tallet. Slike tiltak er åpenbart skadelige for økonomisk vekst.

Han advarer imidlertid mot å ta forhastede beslutninger basert på dagens informasjon:

– Vi vet ennå ikke hvor mye av dette som er reelle tiltak, og hvor mye som er forhandlingstaktikk for å oppnå politiske mål. Situasjonen er svært uforutsigbar, og det gjør det vanskelig å agere, sier Ringholm.

Kan få vind i seilene

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, tror ikke tollene vil bli gjennomført. Konsekvensene kan bli dramatiske – ikke bare for Mexico og Canada, men også for USA. Aktiviteten vil i praksis stoppe opp.

DÅRLIG NYTT: Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, mener bilprodusentene vil stoppe opp på sikt om tollene gjennomføres. Foto: Iván Kverme

– Bilproduksjonen er et godt eksempel. Ingen er klare til å betale 25 prosent mer for en bil over natten, og ingen bilprodusenter har marginer som tillater et tilsvarende prisavslag. På kort tid kan de fleste produsentene bli tvunget til å sette produksjonen på pause. Og varer dette lenge nok, kan det stoppe helt opp.

I Europa faller Volkswagen over 6 prosent, mens Kongsberg Automotive er ned over 10 prosent her hjemme.

– Jeg tror likevel dette i stor grad handler om forhandlingstaktikk – det er rett og slett for dumt å gjennomføre.

– Hvis vi virkelig skulle tro at dette vil vedvare, burde markedet ha reagert mye kraftigere. Om amerikanske børser faller litt i dag, kan det faktisk være positivt. Trump har en tendens til å følge finansmarkedene tett, og hvis børsene reagerer negativt, kan det få ham til å justere kursen.

En full handelskrig vil føre til lavere økonomisk vekst, og da vil det meste av aksjer falle, men Næss trekker frem shipping som en mulig vinner.

Canada selger i dag olje og gass billigere til USA enn det USA eksporterer videre for, altså ren arbitrasje. Hvis en toll på 10 prosent blir innført, må Canada etter hvert finne alternative eksportmuligheter.

– Shipping kan oppleve vekst dersom Canada blir tvunget til å finne nye ruter for eksport av olje og gass.

John Fredriksens tankgigant, Frontline, er i dag ned 0,7 prosent til 197,40 kroner, mens det greske rederiet Okeanis Eco Tankers er opp 0,7 prosent til 276,50 kroner.