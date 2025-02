Tollsatsene på 25 prosent får det store konsekvenser for investorene i det europeiske markedet. Rett etter åpning startet et tungt og bredt fall på Europas børser.

I Oslo falt Oslo Børs 1,4 prosent fra start, men har redusert nedgangen til rundt 1 prosent.

I resten av Europa er det også blodrødt. I England faller FTSE 100 1,4 prosent, mens DAX 40-indeksen i Tyskland faller 1,7 prosent. I Frankrike faller CAC 40 1,7 prosent, og i Italia faller IT40 1,2 prosent.

I Sverige faller de 30 mest omsatte aksjene på Nasdaq Stockholm-børsen OMX Stockholm 30 faller 1,7 prosent, mens i Danmark faller OMX Copenhagen 25 2,8 prosent. I Finland faller OMX Helsinki 25 2,6 prosent.

Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, sier det i Europa er usikkerheten som skaper uro.

– Fallet er et resultat av tollene Trump innførte i helgen, og usikkerheten det medfører for europeiske selskaper. I Europa er det mye nervøsitet og frykt for hva som kommer til å skje i fremtiden, og hvorvidt EU og Europa blir dratt inn i handelskrigen av Trump, sier Johannesen.

– I Oslo er muligens lakseaksjene hetest diskutert, hvor flere selskaper har produksjon i Canada, blant annet Mowi og Grieg. Særlig er det hva de faktiske konsekvensene av tollen kommer til å bli som skaper usikkerheten som får markedet til å falle, sier han.

Mandag formiddag faller Mowi og Grieg Seafood henholdsvis 2,6 og 7,8 prosent.

– Er noen sektorer mer skånet enn andre?

– De fleste selskaper på Oslo Børs er avhengig av enten eksport eller import og rammes av usikkerheten. Aksjer som ikke har den avhengigheten kan skjermes.

– Selskaper som Sats kan muligens leve sitt eget liv, sier Johannesen.

Mye kan virke som Nordnet-økonomen er inne på noe, for Sats-aksjen stiger mandag formiddag 1,3 prosent.

– Ellers er muligens boligselskaper noe skjermet fra handelsrestriksjonene, men usikkerhet rundt de fremtidige rentene skaper usikkerheter der, sier han.