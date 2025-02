Rødt på Oslo Børs: Oppdretter faller over 10 prosent etter toll – Fredly-aksje kraftig ned

«Inntil videre forblir vi negative til Kina-eksponering og opprettholder undervekt på bilsektoren, gruveselskaper og halvledere», skriver JPMorgan mandag.

Les også – Det er kronekursen, din dust Hele meravkastningen på utenlandske aksjer skyldes kronesvekkelsen. Det er kun Magnificent 7-aksjene som gjør at valutasikrede globale aksjer har holdt følge med norske, understreker Alfred Berg.

Lyspunkter

Equinor stiger 0,24 prosent til 274,30 kroner, Aker BP er opp 0,34 prosent til 237,50 kroner, mens Vår Energi styrkes 0,92 prosent til 35,10 kroner.

DNO stiger 6,26 prosent til 13,92 kroner. Etter å ha steget markant på Irak-rykter i forrige uke , kom bekreftelsen søndag. Iraks nasjonalparlament har vedtatt en plan for å øke utbetalingene til oljeselskaper i landets kurdiske region, et skritt mot å gjenoppta eksporten som har vært stanset i nesten to år.

Elmera, Fjordkraft-eieren, falt hele 20,7 prosent på fredag etter at Arbeiderpartiet foreslo å gi fastpris på 40 øre for alle fra og med oktober.

– Dersom forslaget blir vedtatt, ser vi få grunner til at forbrukere vil ha behov for selskaper som Elmera, sa DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard.

Aksjen er mandag opp 1,48 prosent til 30,95 kroner.

Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen hever kursmålet på Schibsted fra 390 til 440 kroner, og gjentar kjøpsanbefalingen. A-aksjen stiger 0,54 prosent til 337,80, mens B-aksjen faller 0,31 prosent til 324,00 kroner.

SeaBird Exploration melder mandag at de vil slå seg sammen med Energy Drilling for å skape et ledende utbytteselskap. Nyheten sender aksjen opp 5,94 prosent til 6,24 kroner.

Prosafe la frem kvartalstall etter børsens stengetid fredag. Selskapet la frem et positivt ebitda-resultat, mens underskuddet krympet. Boligriggselskapet gjentok også forventningene om å lande en refinansiering i milliardklassen i første halvår i år. Aksjen stiger 2,99 prosent til 9,98 kroner.

Bred nedgang

Zenith Energy faller hele 19,48 prosent til 1,38 kroner. Oljemyggen har hentet 40,6 millioner kroner til en emisjonskurs på 1,34 og gjort opp gjeld. Aksjen er fortsatt opp 669 prosent de siste tre månedene.

«Misforstått guiding?», skrev SEB-analytiker Anders Rosenlund i en analyseoppdatering etter kvartalstallene til Scatec fredag. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 102 kroner. Aksjen er mandag ned 3,28 prosent til 76,75 kroner.

De fleste helseaksjer er i rødt mandag, Nykode leder an fallet, ned 5,29 prosent til 2,54 kroner. Benedicte Kilander Bakke, forvalter av DNB Bioteknologi og DNB Healthcare, forventer stort oppsving i fusjoner og oppkjøp i 2025.

Shipping er også i rødt med 14 aksjer ned, seks opp og to uendret. Avance Gas faller mest, ned 3,70 prosent til 83,20 kroner, mens Okeanis stiger 0,73 prosent til 276,50 kroner.

Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen anbefaler Frontline og Stolt-Nielsen. Førstnevnte faller 1,36 prosent til 196,45 kroner, mens sistnevnte er ned 3,07 prosent til 284,00 kroner.

Kongsberg Gruppen faller 1,26 prosent til 1,329 kroner, mens DNB er ned 0,83 prosent til 238,80 kroner.