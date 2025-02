Deutsche Bank-strateg George Saravelos kaller de nye tollsatsene fra USA mot Mexico, Canada og Kina «et gigantisk sjokk».

Tollene trer i kraft tirsdag kl. 18.01 og vil gi «umiddelbare resesjonskonsekvenser for noen av de berørte økonomiene, samt bredt negative ringvirkninger for verdensøkonomien», skriver Saravelos.

Han estimerer at tollene vil påvirke 44 prosent av den totale amerikanske importen – «svært aggressivt». Til sammenligning er disse tolløkningene fem ganger større enn den samlede summen av tolløkninger under Trumps første presidentperiode, ifølge banken.

Deutsche estimerer at amerikansk inflasjon, KPI, vil stige hele 1,0 prosent som følge av tollene. For Canada og Mexico venter strategen at landene vil havne i resesjon i løpet av de kommende ukene.

«De makroøkonomiske konsekvensene av slike tollsatser vil sannsynligvis være omfattende og betydelig forstyrrende, særlig utenfor USA», skriver Deutsche-strategen.

Les også Full splid blant meglerhus etter nye tollsatser Flere meglerhus forventet ikke at de nye tollsatsene skulle innføres. Morgan Stanley tror at dollaren kan falle etter annonseringen, mens Goldman Sachs forventer at valutaen vil stige.

Aksjemarkedet og renter

Implikasjonene for aksjemarkedet er ifølge Deutsche negative. Det pekes på finanspolitisk innstramming som sammenfaller med et negativt tilbudssjokk. «Dette er klart negativt for aksjemarkedene», heter det fra banken.

Goldman Sachs mener også at tollene er negative for aksjer. I deres regneark, hvor de tar høyde for resultat pr. aksje (EPS)-utvikling, valutaendringer (sterkere dollar) samt økt politisk usikkerhet som preger verdsettelser, kommer meglerhuset frem til at S&P 500s fair value burde falle 5 prosent.

For rentemarkedets del er veien fremover mer kompleks, da det er motstridende faktorer i spill: inflasjon og vekst. «Markedets forventninger om eventuelle finanspolitiske mottiltak vil være avgjørende», skriver strategen.

Tollene vil sannsynligvis føre til større rentedifferanser mellom USA og resten av verden, noe som vil være negativt for sistnevnte, mener Deutsche.