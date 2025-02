Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,10 prosent til 1.498,83 poeng mandag.

Ved børsslutt handlet nordsjøoljen Brent til 75,72 dollar fatet, ned 1,34 prosent etter å ha vært opp over 0,5 prosent i 15-tiden, mens amerikansk lettolje, WTI, var opp 0,57 prosent til 72,96 dollar pr. fat.

USAs nye tollsatser mot Canada, Mexico og Kina preget handelen i Oslo, samt resten av verden. President Trump advarte også om at toll på Europa «definitivt vil skje».

Rett ned etter toll

Etter en veldig frisk start for sjømataksjene i år, opp rundt 12 prosent i januar, falt sjømatindeksen 4,07 prosent mandag.

Grieg Seafood ledet an fallet og endte ned 12,36 prosent til 65,60 kroner. Grieg, men også Mowi, har oppdrettsvirksomhet i Canada, der laksen i hovedsak eksporteres til det amerikanske markedet.

John Fredriksens Mowi endte ned 3,74 prosent til 218,80 kroner.

Bakkafrost har 20 prosent av salget til USA, men produserer ikke der og kan dermed lettere flytte volum til andre markeder, melder Arctic Securities, gjengitt av TDN Direkt. Aksjen falt 4,25 prosent til 619,00 kroner.

Les også Deutsche Bank-strateg i sjokk over nye tollsatser De nye tollsatsene fra USA vil ha en kraftig negativ påvirkning på verdensøkonomien og aksjemarkedet, mener en sjokkert Deutsche Bank.

Nordic Semiconductor falt også kraftig, i likhet med andre europeiske halvlederaksjer, og endte ned 4,82 prosent til 108,50 kroner.

Elkem falt 6,36 prosent til 20,90 kroner. Ifølge Morgan Stanley var 37 prosent av industrikonsernets 2024-inntekter fra Kina pr. november 2024.

Bildelprodusenten Kongsberg Automotive, hvor Arne Fredly er største eier, falt 9,43 prosent til 1,53 kroner. Den europeiske samleindeksen for biler og bildeler, SXAP, var ned 3–4 prosent mandag.

Lite lyspunkter

Oljeaksjene var med på å dempe fallet tidligere på dagen, men måtte gi slipp på noe av oppgangen mot stengetid.

Equinor falt 0,11 prosent til 273,35 kroner, mens Aker BP endte ned 0,11 prosent til 236,10 kroner. Vår Energi steg 0,43 prosent til 34,93 kroner etter å ha falt 8,6 prosent de siste seks dagene før mandag.

– Aker BP ligger an til å levere god produksjonsvekst, og ledelsen har over tid vist seg å være dyktig, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen, som anbefaler kjøp.

Les også – Dette er en reell bekymring Bobletegn i kredittmarkedet og USAs budsjettunderskudd er blant det som bekymrer ukens gjest i Aksjepodden, Morten E. Astrup. Han reduserer risikoen om dagen.

DNO steg 5,88 prosent til 13,87 kroner. Oljeselskapet steg markant på Irak-rykter i forrige uke, og bekreftelsen kom søndag. Iraks nasjonalparlament har vedtatt en plan for å øke utbetalingene til oljeselskaper i landets kurdiske region, et skritt mot å gjenoppta eksporten som har vært stanset i nesten to år.