Trump tynger børsene

De aller fleste internasjonale børsindeksene var betydelig ned mandag ettermiddag, etter at USA innførte nye tollavgifter på import fra Canada, Mexico og Kina. I vår del av verden fikk Frankfurt-børsen hardest medfart, med et fall på 2 prosent, samtidig som euroen tapte 1 prosent mot amerikanske dollar.

Forvaltere, strateger og analytikere var lenge overbevist om at Trump bløffet, og at hans trusler om handelsbarrierer bare var en «forhandlingstaktikk». Nå er det imidlertid klart at disse grepene er høyst reelle, og at Europa trolig blir presidentens neste offer. Følgelig fikk de europeiske bilprodusentene Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW og Volvo Car kursfall på 4-7 prosent.

En fersk PMI-måling fra HCOB viser at eurosonens industrisektor allerede er i elendig form. Indeksen økte til 46,6 i januar, men har nå ligget under 50 i mer enn to år, noe som indikerer fallende aktivitet. I tillegg holdt den årlige kjerneinflasjonen seg på 2,7 prosent, mens et fall til 2,6 prosent var ventet.

I USA var S&P 500 og den bredere Russell 2000-indeksen ned med henholdsvis 1,9 og 2,4 prosent ved halv fem-tiden. For Dollar Tree, en butikkjede som hovedsakelig selger billige kinesiske varer, ble fallet på godt over 4 prosent. Også bilprodusentene Tesla og GM ventes å bli rammet av Trumps handelskrig, og her ble nedturen på 6–7 prosent.

Tyson Foods-kursen steg derimot med 6 prosent. Verdens nest største kjøttleverandør publiserte overraskende gode topp- og bunnlinjetall, idet omsetningen vokste med 2,3 prosent fra fjerde kvartal 2023. Ledelsen fortalte at den positive utviklingen fortsatte i januar.

For øvrig var det mye volatilitet i kryptomarkedet, der etherkursen på et tidspunkt var ned med nesten 30 prosent. Gullprisen steg derimot til en ny rekord, og det edle metallet koster nå 39 prosent mer enn for et år siden. Målt i euro eller norske kroner er avkastningen enda høyere.