Wall Street falt tross tollutsettelse: Tesla stupte 5,2 prosent og Nvidia videre ned

Da mandagens handel på New York-børsen åpnet, startet den i rødt samtidig som fryktindeksen steg markant. Fallet på New York-børsene avtok derimot etter at USA utsatte Mexico-tollen med én måned.

Likevel endte ukens første handelsdag med bred nedgang for de ledende indeksene på Wall Street.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,76 prosent til 5.994,67. Industritunge Dow Jones falt 0,27 prosent til 44.422,31 og teknologiindeksen Nasdaq falt 1,2 prosent til 19.391,96.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,53 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 11,6 prosent til 18,3.

Bevegelser

Ifølge CNBC er det bilindustrien og leverandører i bilindustrien, produsenter av konsumvarer, tekstil- og klesbedrifter, stålindustri, jernbanetransport, logistikkselskaper, samt kjernekraftfirmaer tilknyttet kanadisk uran som er mest påvirket av Trump-tollen.

General Motors falt 3,2 prosent på ukens første handelsdag, Ford falt 1,7 prosent og Tesla stupte hele 5,2 prosent.

Fredag falt Nvidia nesten fire prosent. Mandag falt aksjen ytterligere 2,8 prosent. Apple falt også 3,4 prosent.

Av de andre Magnificent Seven-aksjene falt Amazon 0,1 prosent, mens Meta steg 1,2 prosent. Microsoft og Alphabet falt henholdsvis 1 og 1,4 prosent.

Frykter en korreksjon

Nå går analysesjef Petter Slyngstadli til undervekt i aksjemarkedet. Årsaken til det er at prisingen begynner å bli høy, samtidig som Donald Trumps handelskrig kan påvirke markedene på en negativ måte.